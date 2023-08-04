Hatay’ın ihyasına gönülden destek

Türkiye Tasarım Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Bilim Kurulu iş birliğiyle yürütülen; depremden etkilenen Hatay'ın tarihi merkezinin yeniden hayat bulmasını amaçlayan 'Antakya Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı Planlama Çalışmaları'nı koordine edecek. Tarihi şehrin aslına uygun yeniden inşa etme sürecinin çatı kurumu olan Türkiye Tasarım Vakfı, projede gönüllü çalışacak. Kentsel tasarım ve planlama çalışmaları Kentsel Yenileme Merkezi (KEYM) ve DB Architects iş birliği, ulusal ve uluslararası uzmanların katkısıyla yürütülecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı açıklamada, "Bu alan içindeki hafriyatın kaldırılması esas önceliğimizdi. Hafriyat çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz 15 Eylül'e kadar buradaki hafriyatın tamamını kaldırmak" diye konuştu. Ersoy, "Hafriyatı kaldırdıktan sonra ayrıştırma noktalarına taşıyoruz. Ayrıştırma noktasında, kurtarma kazısıyla kurtarılabilecek alanları, malzemeleri çıkarıyoruz. Onları yeniden ihya sırasında aynı binaların restorasyon ve rekonstrüksiyonlarında yapı malzemesi olarak kullanmaya devam edeceğiz" dedi.Ersoy, Koruma Amaçlı İmar Planı'yla ilgili çalışmaların devam ettiğinin altını çizerek sözlerine şöyle devam etti: "Hedefimiz bu ayın sonuna kadar planı tamamlayıp askıya çıkmak. Bu planla ilgili çalışmalar Bilim Kurulu ile paralel olarak gidiyor. Bilim Kurulu ile mutabakat sağlayarak bu plan çalışmalarını yapıyoruz. Hedefimiz 1 Eylül'de planı askıya çıkmak. 30 gün içerisinde gelecek itirazları da değerlendirerek ekim başına planı uygulamaya hazır hale getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.TÜRKİYE Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, yaptığı açıklamada, "Katkı sağlamaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi. Kalyoncu, hedeflerinin ulusal ve uluslararası uzmanlarla birlikte oluşturulan çalışma grubunun ve Hatay'a gönül verenlerin katkısıyla bu mirasın gelecek nesillere korunarak aktarılmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. Kalyoncu, "Çalışmalarımızın tarihi kent merkezlerinin geleceğine ışık tutacak bir sonuç ortaya çıkaracağına inanıyoruz" dedi.