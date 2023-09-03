Hatay’ın yeniden inşasına bilimsel dokunuş

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın inisiyatifiyle, ulusal ve uluslararası alanda tarihçilerden, arkeologlardan, yer bilimcilerden, şehir plancılarından ve mimarlardan oluşan bir çalışma grubuna liderlik eden Türkiye Tasarım Vakfı, Bilim Kurulu'nun çalışmalarında gönüllü yer alarak koruma planları ile Hatay'ı, aslına uygun şekilde ihya süreçlerinde çalışmaya başladı. Hatay'da tarihi ve arkeolojik araştırmalar, bölgenin doğal ve sosyolojik yapısı, kent hafızası ve mimari dokusu üzerine çalışmalar yapıldıktan sonra kurulan tasarım ve planlama sürecini üstlenen ve danışma ekibini koordine eden Türkiye Tasarım Vakfı, Atatürk Kültür Merkezi'nin fuaye alanında 1 Eylül'de bir çalıştay düzenledi. 15 farklı disiplinden yerli ve yabancı fikir önderlerinin ve Hatay'a gönül verenlerin katılımıyla yapılan çalıştayda, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' ve 'Kültür ve Turizm Bakanlığı' ile Foster+ Partners, KEYM (Kentsel Yenileme Merkezi) ve DB Architects iş birliğinde yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, çalıştaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Tarihsel ve millî bir önemi olan Hatay'ımızın tarihi merkezinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülecek koruma amaçlı planlama çalışmalarına Türkiye Tasarım Vakfı olarak gönüllü katkı için yakın zamanda aksiyon almaya başladık. Çalıştayda bu aksiyon planlarını tartıştık. Uzmanlarla birlikte oluşturduğumuz çalışma grubumuz ve Hatay'a gönül veren tüm paydaşlarımızın katkısı ile bu eşsiz mirasın bizden sonraki nesillere aktarılmasını ve tarihi Hatay merkezinin korunmuş kültür mirasıyla birlikte daha yaşanabilir ve dayanıklı bir hale gelmesini amaçlıyoruz. Çalıştay raporumuzun, ülkemizin tarihi kent merkezlerinin geleceğine ışık tutacak bir değer ortaya koyacağına inanıyoruz."Şehri yeniden kalkındırmayı kendilerine vazife edindiklerini ifade eden Kalyoncu, kentleri ileriye taşımak amacıyla hareket ettiklerini ve Cumhuriyetin 100. yılına yakışır kentsel stratejiler oluşturarak şehirlerin kentsel refah seviyesini artırmayı amaçladıklarını vurguladı. İklim krizi, küresel ısınma, göç gibi küresel sorunların tüm dünyanın gündeminde yer aldığını belirten Kalyoncu, bunun çözümünde iş birliğine dikkat çekti. Kalyoncu, "Bizim hayalimiz iş birliği kurgusunun Türkiye'den çıkıp tüm dünyaya bir model olabilmesi. Hatay'daki çalışmalarımızı başarıyla tamamlayabilirsek bu iş birliği ruhunu daha fazla gecikmeden İstanbul'un problemlerinin çözümüne de dahil ederek etkili ve faydalı sonuçlara ulaşabiliriz" dedi.Proje paydaşlarından Foster + Partners Ortağı ve Stüdyo Lideri Nigel Dancey, "6 Şubat'ta yaşanan felaketten sonra, bölge halkı ile birlikte çalışmak ve Türkiye'deki mimarlık, planlama, kentsel tasarım ve mühendislik uzmanlarıyla iş birliği yaparak tarihsel Antakya kenti için yapılacak planlamalara yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz" dedi. Keym Kentsel Yenileme Merkezi Kurucu Ortağı Cem Yılmaz ise, "Kurduğumuz iş birliğiyle Hatay'ı hep beraber el ele vererek umudun mekânı, şehri yapmak için yola çıktık. Önce biz umudun şehri Hatay'ı yeniden ihya edeceğiz, sonra da o bizi ve umutlarımızı ihya edecek" dedi. DB Mimarlık Kurucu Ortak Bünyamin Derman ise Hatay'da kendi kendine yetebilen, dirençli yapılar kurmayı planladıklarının altını çizdi.Çalıştaya katılan yapısal mühendislik ve felaket risk azaltma alanlarında uluslararası düzeyde çalışmalar yapan Dr. Kit Miyamato, "Bazı ülkeler benzer felaketlerin ardından başarılı bir şekilde toparlanmayı başarırken, diğerleri zorlanmıştır. Unutmamamız gereken önemli bir nokta, tüm inşaatın kamusal kaynaklarla finanse edilmediğidir; büyük bir bölümü özel yatırıma dayanıyor. Hatay'ın benzersiz güçlerini ve kültürünü kullanarak özel sektör yatırımlarını çekmek için çaba göstermeliyiz. Hatay zengin bir tarihe ve canlı bir kültüre sahiptir, bunu vurgulamak ve kutlamak önemlidir. Bu özgünlük uluslararası yatırımcılar için büyük bir çekicilik unsuru olabilir. Hatay'a yönelik küresel ilginin kaçırılmaması gereken bir fırsat sunduğuna inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.