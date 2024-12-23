Hava ve denize özel ilk top fabrikası

Türkiye savunma sanayisinde bir açığı daha kapatıyor. Türkiye'nin ilk ihtisas top fabrikası için sona gelindi. Havada ve denizde ihtiyaç duyulan ve kullanılan toplar TR Mekatronik fabrikasında yapılacak yeni yatırımla hayata geçecek. TUSAŞ ve Sarsılmaz ortaklığıyla kurulan ve Türkiye'nin ihtiyacı olan yüksek kalibreli top sistemlerini üretmeyi hedefleyen fabrikada 20 milimetreden 80 milimetreye kadar oluşan bir yelpazede namluya sahip bir çeşitlilik olacak."Bütün makine parkı hazır" diyen Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, "Burada önemli olan denizde ve özellikle de havada çalışacak ürünleri üretmek. Çünkü o irtifada -30, -40 gibi çok zor şartlarda çalışması lazım. O da ayrı bir teknoloji ve malzeme bilgisi gerektiriyor" şeklinde konuştu.Aliş, "TR Mekatronik, T129 ATAK taarruz helikopterlerinde kullanılan 20 mm'lik top sistemlerinin geliştirilmesi ve üretimini yapıyor. Şu an Atak üzerinde kullanılmaya başlandı. Ayrıca kara araçlarında kullanılmak üzere 25 mm'lik top sistemleri de geliştirdik. Bu toplar, tehditlere karşı etkili bir ateş gücü sağlıyor. Diğer taraftan yerli ve milli uçağımız HÜRKUŞ'un hafif taarruz görevlerinde kullanabilmesi için geliştirdiğimiz silah podları da ileri teknolojiye sahip üretim yeteneklerimizin bir ürünü. Şu an itibarıyla 5 metre boydan 80 mm iç çapa kadar namlu üretecek kapasiteye sahibiz. Bu da özellikle Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu yüksek kalibreli top sistemlerini üretebileceğimiz anlamına geliyor" dedi.Türk savunma sanayisinin ihracat performansıyla da dikkat çektiğini belirten Aliş, "2011 yılında 600 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2023 yılında 5.5 milyar dolara ulaştı. Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği kuruluşundan bu yana sektördeki firma sayısı da önemli ölçüde arttı. 2011 yılında 60 olan firma sayısı, bugün bin 725'e ulaştı. İhracattaki bu hızlı büyüme, son 20 yılda yapılan yatırımların ve stratejik açılımların bir sonucu. 2024 yılı sonunda ihracatın 6.5 milyar doları aşmasını ve hatta 7 milyar dolara yaklaşmasını bekliyoruz. Şu anda 65 dolar olan kilogram başına ihracat değerinin 200 dolara kadar çıkması hiç de zor değil, Türkiye, halihazırda 185 ülkeye savunma sanayisi ürünleri ihraç ediyor" değerlerdirmesini yaptı.Silah, kule, toplar ve robotlar ile yapay zeka alanında yatırımlara hız verdiklerini belirten Aliş kendilerini savunma sanayi alanında uzmanlaşmış bir teknoloji şirketi olarak konumlandırdıklarını söyledi. Microsoft veya Google'ın Bigtech veya fintech'lerde olduğu gibi deftech kavramının oluştuğunu söyleyen Aliş, "Şu anda yaptığımız tüm yatırımlarda ve ürettiğimiz ürünlerde yüksek teknoloji var diyebiliriz. Bizim amacımız teknoloji alanında yerlilik ve millilik oranını yükseltmek. Türkiye'nin uçtan uca tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir altyapıya sahip olmak istiyoruz. Kendimizi teknoloji firması olarak konumlandırıyoruz. Artık burada yeni bir kavram oturtmaya çalışıyoruz. O da deftech" dedi.Yaklaşık üç yıldır geliştirdikleri yapay zekâ temelli silahlı robot konusunda yüzde 100 yerli yazılımla hareket ettiklerini belirten Aliş, "Yazılımı günde 100 yerli, donanımında ise yüzde 90 yerlilik oranına ulaşılmış durumdayız. Şu anda SARBOT'u yüzde 100 yerli hale getirmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. SARBOT, mevcut konfigürasyonunda saatte 2.5 kilometre hızla hareket edebiliyor. Ancak elbette gelişim bu noktada kalmayacak; bu hızı saatte 10 kilometreye çıkarmayı planlıyoruz. Zorlu arazi koşullarında, dağda ve suda görev yapabilecek şekilde tasarlıyoruz. SARBOT, bulunduğu ortamın 3 boyutlu haritasını çıkarabiliyor ve anlık kamera görüntüleri iletebiliyor. Mağara ve kapalı alanlar gibi zorlu ortamlarda da keşif ve gözetleme görevlerini yerine getirebiliyor. Bunun yanı sıra silah entegrasyonu konusunda da çok önemli gelişmeler kaydettik. SARBOT, entegre silah sistemi sayesinde hedefe odaklanıp ateş edebiliyor" dedi.