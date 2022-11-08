Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Havacılığın geleceği İstanbul’da tartışılıyor
Giriş Tarihi: 8.11.2022 14:32

Havacılığın geleceği İstanbul’da tartışılıyor

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Havacılığın geleceği İstanbul’da tartışılıyor

Dünya genelindeki 120 ülkede 290 havayolu şirketi ile hava trafiğinin yüzde 83'ünü temsil eden Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) salgın sonrası havacılık sektörünün geleceğini tartıştığı Wings of Change Europe (WoCE) etkinliği İstanbul’da başladı.

Pegasus Hava Yolları'nın ev sahipliğinde Avrupa'daki 52 ülkeden 550 temsilcinin katıldığı etkinliğin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin 1.6 milyar insanın yaşadığı, 8 trilyon dolar ticaret hacmine sahip 67 ülkeye 4 saatlik uçuş mesafesinde olmak gibi coğrafi bir üstünlüğe sahip olduğunu söyledi. Sayan"Bu önemli coğrafi avantajı, güçlü havayollarımız, kapsamlı bakım onarım merkezlerimiz, modern havalimanlarımız, geleceği parlak havacılık eğitim merkezlerimiz ve nitelikli personelimizle birleştirdiğimizde, Türkiye havacılıkta dünya lideri olma yolunda öncelikli bir konumdadır "dedi.

ZORLUKLAR İŞBİRLİKLERİ İLE AŞILIR

Etkinlikte tartışılacak yeni fikirler ve politikaların önümüzdeki dönemde Avrupa havacılığının yol haritasını belirleyeceğini kaydeden Sayan, tüm zorlukların önce bölgesel, ardından güçlü küresel iş birlikleriyle aşılabileceğini belirtti.

TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞTI

IATA Yönetim Kurulu Başkanı ve Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet T. Nane ise Türkiye'nin salgın döneminde aldığı önlemler sektör çalışanlarını koruduğunu ve bu yönüyle diğer ülkelerden ayrıştığını vurguladı.

HAVAYOLLARI HATALARINDAN DERS ALDI

Salgında havayollarının hatalarından büyük dersler çıkardığını ve bunun ışığında bazı havayollarının salgının etkilerini çok daha çabuk atlattığını kaydeden Nane, Türkiye'nin bu yılın üçüncü çeyreğindeki gerçekleşen rakamlar ile salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılının aynı dönemini geçtiğini, yıl geneline bakıldığında ise yüzde 90'lar seviyesine ulaşacağını belirtti.

SAVAŞTAN EN ÇOK TÜRKİYE ETKİLENDİ

Ukrayna-Rusya savaşından en çok etkilenen ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Nane " Ukrayna'dan bu sene 3 milyon turist beklentimiz vardı. Hiç turist alamadık. Rusya'dan ise beklenti 7 milyondu yıl sonuna kadar 5 milyona yakın turist ağırlayacağız. Bu bölgeden eksilen turizm açığını başka ülkelerden turist getirerek telafi etmeye çalışıyoruz ancak yakınımızda meydana gelen savaş bizim turizm beklentilerimizi büyük oranda etkilemiş oldu"diye konuştu.

SALGINDA 80 HAVAYOLU BATTI

IATA Genel Müdürü Willie Walsh de salgın döneminde 80 civarında havayolunun iflas ettiğini ifade ederek "Ancak bunların çoğu küçük şirketlerdi. Bu süreçte batan kadar yeni havayolları devreye girdi. Bu süreçte genel olarak yeni kurulan havayolları iflas edenlerin yarısının yerini aldı. Bu dönemde havayolu kaybı olarak 40 civarında şirketin eksildiğini söyleyebiliriz" dedi.

GERİ DÖNME AŞAMASINDAYIZ

Havacılık sektörün 2022 yılında toparlanma sürecine geçtiği 2023 yılında talebin olumlu seyretmesini beklediklerini ifade eden Walsh " Hala geri dönme aşamasındayız. Ancak Asya bölgesinde özellikle Çin'deki kapanmalar nedeniyle süreç yavaş ilerliyor. Dünyanın geri kalanında geri gelmek üzereyiz "diye konuştu. Salgın sürecinde hava kargonun havayolları için kritik bir nakit kaynağı olduğunu vurgulayan Walsh, son dönemdeki hafif düşüş eğilimine rağmen uzun vadede hava kargonun büyümeye devam etmesinin beklendiğini belirtti

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Havacılığın geleceği İstanbul’da tartışılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA