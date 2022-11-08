Havacılığın geleceği İstanbul’da tartışılıyor

Pegasus Hava Yolları'nın ev sahipliğinde Avrupa'daki 52 ülkeden 550 temsilcinin katıldığı etkinliğin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin 1.6 milyar insanın yaşadığı, 8 trilyon dolar ticaret hacmine sahip 67 ülkeye 4 saatlik uçuş mesafesinde olmak gibi coğrafi bir üstünlüğe sahip olduğunu söyledi. Sayan"Bu önemli coğrafi avantajı, güçlü havayollarımız, kapsamlı bakım onarım merkezlerimiz, modern havalimanlarımız, geleceği parlak havacılık eğitim merkezlerimiz ve nitelikli personelimizle birleştirdiğimizde, Türkiye havacılıkta dünya lideri olma yolunda öncelikli bir konumdadır "dedi.
ZORLUKLAR İŞBİRLİKLERİ İLE AŞILIR
Etkinlikte tartışılacak yeni fikirler ve politikaların önümüzdeki dönemde Avrupa havacılığının yol haritasını belirleyeceğini kaydeden Sayan, tüm zorlukların önce bölgesel, ardından güçlü küresel iş birlikleriyle aşılabileceğini belirtti.
TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞTI
IATA Yönetim Kurulu Başkanı ve Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet T. Nane ise Türkiye'nin salgın döneminde aldığı önlemler sektör çalışanlarını koruduğunu ve bu yönüyle diğer ülkelerden ayrıştığını vurguladı.
HAVAYOLLARI HATALARINDAN DERS ALDI
Salgında havayollarının hatalarından büyük dersler çıkardığını ve bunun ışığında bazı havayollarının salgının etkilerini çok daha çabuk atlattığını kaydeden Nane, Türkiye'nin bu yılın üçüncü çeyreğindeki gerçekleşen rakamlar ile salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılının aynı dönemini geçtiğini, yıl geneline bakıldığında ise yüzde 90'lar seviyesine ulaşacağını belirtti.
SAVAŞTAN EN ÇOK TÜRKİYE ETKİLENDİ
Ukrayna-Rusya savaşından en çok etkilenen ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Nane " Ukrayna'dan bu sene 3 milyon turist beklentimiz vardı. Hiç turist alamadık. Rusya'dan ise beklenti 7 milyondu yıl sonuna kadar 5 milyona yakın turist ağırlayacağız. Bu bölgeden eksilen turizm açığını başka ülkelerden turist getirerek telafi etmeye çalışıyoruz ancak yakınımızda meydana gelen savaş bizim turizm beklentilerimizi büyük oranda etkilemiş oldu"diye konuştu.
SALGINDA 80 HAVAYOLU BATTI
IATA Genel Müdürü Willie Walsh de salgın döneminde 80 civarında havayolunun iflas ettiğini ifade ederek "Ancak bunların çoğu küçük şirketlerdi. Bu süreçte batan kadar yeni havayolları devreye girdi. Bu süreçte genel olarak yeni kurulan havayolları iflas edenlerin yarısının yerini aldı. Bu dönemde havayolu kaybı olarak 40 civarında şirketin eksildiğini söyleyebiliriz" dedi.
GERİ DÖNME AŞAMASINDAYIZ
Havacılık sektörün 2022 yılında toparlanma sürecine geçtiği 2023 yılında talebin olumlu seyretmesini beklediklerini ifade eden Walsh " Hala geri dönme aşamasındayız. Ancak Asya bölgesinde özellikle Çin'deki kapanmalar nedeniyle süreç yavaş ilerliyor. Dünyanın geri kalanında geri gelmek üzereyiz "diye konuştu. Salgın sürecinde hava kargonun havayolları için kritik bir nakit kaynağı olduğunu vurgulayan Walsh, son dönemdeki hafif düşüş eğilimine rağmen uzun vadede hava kargonun büyümeye devam etmesinin beklendiğini belirtti