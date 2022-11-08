Havacılığın geleceği İstanbul’da tartışılıyor

HAVAYOLLARI HATALARINDAN DERS ALDI

Salgında havayollarının hatalarından büyük dersler çıkardığını ve bunun ışığında bazı havayollarının salgının etkilerini çok daha çabuk atlattığını kaydeden Nane, Türkiye'nin bu yılın üçüncü çeyreğindeki gerçekleşen rakamlar ile salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılının aynı dönemini geçtiğini, yıl geneline bakıldığında ise yüzde 90'lar seviyesine ulaşacağını belirtti.

SAVAŞTAN EN ÇOK TÜRKİYE ETKİLENDİ

Ukrayna-Rusya savaşından en çok etkilenen ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Nane " Ukrayna'dan bu sene 3 milyon turist beklentimiz vardı. Hiç turist alamadık. Rusya'dan ise beklenti 7 milyondu yıl sonuna kadar 5 milyona yakın turist ağırlayacağız. Bu bölgeden eksilen turizm açığını başka ülkelerden turist getirerek telafi etmeye çalışıyoruz ancak yakınımızda meydana gelen savaş bizim turizm beklentilerimizi büyük oranda etkilemiş oldu"diye konuştu.

SALGINDA 80 HAVAYOLU BATTI

IATA Genel Müdürü Willie Walsh de salgın döneminde 80 civarında havayolunun iflas ettiğini ifade ederek "Ancak bunların çoğu küçük şirketlerdi. Bu süreçte batan kadar yeni havayolları devreye girdi. Bu süreçte genel olarak yeni kurulan havayolları iflas edenlerin yarısının yerini aldı. Bu dönemde havayolu kaybı olarak 40 civarında şirketin eksildiğini söyleyebiliriz" dedi.