Havacılığın yönetimi Türklere emanet... İGA CEO’su Kadri Samsunlu ACI World yönetiminde

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, havalimanı işletmecilerinin küresel ölçekteki çatı örgütü Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI World'ün Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi. Haziran ayında beş uluslararası kurum tarafından çeşitli dallarda ödüllendirilen İstanbul Havalimanı, İnsan Kaynakları (İK) politikaları ve sürdürülebilirlik çalışmalarındaki başarıları ile de en son ACI Europe tarafından iki ödüle layık görüldü.
HAVACILIĞIN YÖNETİMİ TÜRKLERE EMANET
Havacılık sektörünün uluslararası kuruluşlarında Türk yöneticiler aktif şekilde görev almaya devam ediyor. Haziran ayında Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Nane'nin Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA'nın Yönetim Kurulu başkanlık görevini devralması ve THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın da IATA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesinin ardından İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu da havalimanı işletmecilerinin küresel ölçekteki çatı örgütü ACI World Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi.
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) Genel Kurulu'nda, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, ACI World Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi.185 ülkede bin 950 havalimanını bünyesinde ACI World, dünya havacılık sektörünün küresel ölçekteki en önemli çatı kuruluşlarının başında geliyor. 717 üye arasından seçilen yönetim kurulu üyeleri ACI World Yönetim Kurulu'nda hem ülkelerini temsil ediyor hem de havacılık sektörü ile ilgili alınan kararların yürütülmesinden sorumlu oluyor.
BU GÖREV BÜYÜK BİR SORUMLULUĞU DA BERABERİNDE GETİRİYOR
Havacılık sektörünün dünyadaki en önemli kuruluşlarından biri olan ACI World'de Türk havacılık sektörünü temsil etmekten gurur duyduğunu ifade eden Samsunlu "ACI World'de oldukça önemli bir görev bize layık görülmüş oldu. Bu görev, büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz yıl ACI Europe' un yönetim kuruluna seçilmiştim. Bu yıl ise ACI World' un yönetim kurulu içinde görev alacağımı öğrenmiş bulunuyorum. ACI World Yönetim Kurulu Üyeliği görevi süresince; ACI'ın Türk havacılık sektörü ile her düzeydeki ilişkisini güçlendirmek ve sürdürülebilir büyüme ile tüm paydaşlar için en yüksek değeri oluşturmak üzere çalışmak, öncelikli hedeflerimiz arasında olacak" dedi.
28 TEMSİLCİDEN BİRİ
ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliveira ise Samsunlu'nun ACI World yönetim kuruluna seçilmesi ile ilgili "İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'nun bölgesel ACI konseyleri tarafından seçilen 28 temsilciden oluşan ACI World Yönetim Kurulu'na katılmasından mutluluk duyuyoruz. Önde gelen bir uluslararası küresel aktarma merkezinin CEO'su olan Sayın Samsunlu'nun zengin deneyimleri ve görüşlerinin bizlere katacakları, şüphesiz ki hem üyelerimize hem de küresel havalimanı sektörüne büyük fayda sağlayacak. ACI World Yönetim Kurulu'ndaki döneminin başlamasını dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.
İGA'YA ACI EUROPE'TAN ÇİFTE ÖDÜL
Dünyanın en iyi havalimanlarından biri olarak saygın kurumlar tarafından üst üste ödüllere layık görülen İGA İstanbul Havalimanı, bu yıl gerçekleştirilen Uluslararası Havalimanları Konseyi 18. ACI Europe Ödülleri kapsamında 'Eko-İnovasyon Ödülü' ve 'İnsan Kaynakları Mükemmellik Ödülü'nün de sahibi oldu. Bununla beraber 18. ACI Europe Ödülleri'nde yine 40 milyondan fazla yolcu kapasitesi olan havalimanları kategorisinde Roma Fiumicino Havalimanı "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" seçilirken, İGA İstanbul Havalimanı da aynı kategoride 'Yüksek Övgüye Değer Havalimanı' ilan edildi. Her iki ödül de İtalya'nın başkenti Roma'daki ödül törenine katılan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'ya takdim edildi.
HAZİRAN AYINDA 5 ULUSLARARASI KURUM TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLDİ
İGA İstanbul Havalimanı, haziran ayında Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından verilen Havalimanı Karbon Akreditasyonu kapsamındaki "Karbon Salımı Sertifikası'nı " 3. Seviyeye yükseltmişti. Roma'daki ACI Europe Yıllık Kongresi & Genel Kurulu'nda düzenlenen törende sertifika, İGA İstanbul Havalimanı Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat'a verildi. ABD merkezli seyahat dergisi Global Traveler, "2022 Leisure Lifestyle Awards" ödüllerinde İGA İstanbul Havalimanı'nı "En İyi Aktarma Havalimanı", "2022 Wherever Awards'ta" ise "En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı" ödüllerine layık görürken, Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) "Olağanüstü Başarı" ödülü, EMEA Finance'ın "EMEA Bölgesi'ndeki En İyi Sendikasyon Kredisi" ve "Yılın Anlaşması" ödülleri de İGA İstanbul Havalimanı'na verildi.İngiltere merkezli havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax'ın değerlendirmesinde ise 2020'de kazandığı "5 Yıldızlı Havalimanı" ödülüne bu yıl da layık görülen İGA, "Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı", "Dünyanın En İyi Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı" ve "Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ödüllerinin de sahibi oldu. İGA İstanbul Havalimanı "Dünyanın En İyi Havalimanları" listesinde de büyük bir ilerleme kaydederek 8'inci sırada yer aldı.