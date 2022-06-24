Havacılığın yönetimi Türklere emanet... İGA CEO’su Kadri Samsunlu ACI World yönetiminde

HAVACILIĞIN YÖNETİMİ TÜRKLERE EMANET

Havacılık sektörünün uluslararası kuruluşlarında Türk yöneticiler aktif şekilde görev almaya devam ediyor. Haziran ayında Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Nane'nin Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA'nın Yönetim Kurulu başkanlık görevini devralması ve THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın da IATA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesinin ardından İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu da havalimanı işletmecilerinin küresel ölçekteki çatı örgütü ACI World Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) Genel Kurulu'nda, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, ACI World Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi.185 ülkede bin 950 havalimanını bünyesinde ACI World, dünya havacılık sektörünün küresel ölçekteki en önemli çatı kuruluşlarının başında geliyor. 717 üye arasından seçilen yönetim kurulu üyeleri ACI World Yönetim Kurulu'nda hem ülkelerini temsil ediyor hem de havacılık sektörü ile ilgili alınan kararların yürütülmesinden sorumlu oluyor.

BU GÖREV BÜYÜK BİR SORUMLULUĞU DA BERABERİNDE GETİRİYOR

Havacılık sektörünün dünyadaki en önemli kuruluşlarından biri olan ACI World'de Türk havacılık sektörünü temsil etmekten gurur duyduğunu ifade eden Samsunlu "ACI World'de oldukça önemli bir görev bize layık görülmüş oldu. Bu görev, büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz yıl ACI Europe' un yönetim kuruluna seçilmiştim. Bu yıl ise ACI World' un yönetim kurulu içinde görev alacağımı öğrenmiş bulunuyorum. ACI World Yönetim Kurulu Üyeliği görevi süresince; ACI'ın Türk havacılık sektörü ile her düzeydeki ilişkisini güçlendirmek ve sürdürülebilir büyüme ile tüm paydaşlar için en yüksek değeri oluşturmak üzere çalışmak, öncelikli hedeflerimiz arasında olacak" dedi.