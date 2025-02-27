Havacılıkta ciro 30 milyar dolara ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1. Ulusal Havacılık Şurası'nın sona erdiğini belirterek, küresel havacılık ekosisteminde kendi kendine yeten, yön veren ve dünyada öncü olan bir sivil havacılık hedefine ulaşmak için 16 ana stratejik başlık altında 65 kısa, orta ve uzun vadeli proje belirlediklerini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türk Sivil Havacılık Akademisi'nde düzenlenen 1. Ulusal Havacılık Şurası'nın kapanış oturumu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Uraloğlu, iç hatlarda serbestleşmeyi hayata geçirmelerinin sektör için bir milat olduğunu kaydederek, aktif havalimanı sayısını 58'e, hava ulaştırma anlaşması yapılan ülke sayısını 175'e, dış hat nokta sayısını 132 ülkede 351 noktaya yükselttiklerini anlattı. Uraloğlu, 2002 yılında 65 bin civarında olan sektörel istihdamın 320 binin üzerine çıktığını, sektörün cirosunun da 2.2 milyar dolardan 30 milyar dolara yaklaştığını vurguladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1. Ulusal Havacılık Şurası'nda alınan kararlarla bir yol haritası belirleneceğine inandıklarını dile getirerek, "2002 yılında ülkemize gelen turist sayısı 12 milyon, turizmden gelirimiz ise 13 milyar dolardı. 2024 yılında bu alanda tarihi rekorlar kırdık. 2024 yılında ülkemizi ziyaret eden misafirlerin neredeyse yüzde 70'i ülkemize hava yollarını kullanarak gelmişlerdir. Bu rakam da Türkiye'yi turizmde dünyanın süper ligine yükseltmek için ulaşım ve turizm arasında bağın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.