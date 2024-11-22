Havacılıkta devler ligindeyiz

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi'nin "Havacılıkta Türk İmzası" oturumunda Türk havacılık sektörünün uluslararası arenada elde ettiği başarılara dikkat çekildi. A Para Programcısı Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünü yaptığı oturumun panelistleri Sivil Havacılık Genel Müdürü (SHGM) Prof. Dr. Kemal Yüksek, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane, TAV İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan ve THY Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, sektörün büyümesiyle dünyada öne çıktığını dile getirdi.Türk havacılık sektörünün son üç yılda büyük bir ivme kazandığına vurgu yapan SHGM Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, "Genel Müdürlük olarak Türkiye Yüzyılında yerimizin ne olması gerektiği konusundaki çalışmalarımızı yaklaşık 5 yıldır sürdürüyoruz" dedi. Bu çalışmalar sonucunda sivil havacılık sektörünün dünya genelinde yaklaşımına yeni bir anlayış getirdiklerini anlatan Yüksek, bu modelin özünde dijitalleşme olduğunu belirtti. Dijitalleşmenin sektör için önemine değinen Yüksek, şunları kaydetti:"Sivil havacılığın yeni anlayışında bir anlamda servis vererek denetleme ve otorite görevini yapan yeni bir bakışı getiriyoruz. İnsan kaynağımızı yetiştirmede yeni yılda çok önemli bir açılım yapacağız. Sektör için kapasite fazlası pilot teknisyen yetiştirecek bir platformu açmış olacağız. Türkiye'de herkes bu kaynaklara erişebilecek, becerebilen yapabilen pilot ya da teknisyen olabilecek."Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane ise konuşmasına "Biz Türk havacılık sektörü olarak çok oluyoruz" dedi. Sektörü sadece havacılık olarak düşünmemek gerektiğini anlatan Nane, "Hava meydanı işletmeleri, yer hizmetleri ve servis olarak bir bütün şeklinde baktığımızda biz dünyada bu oyunu çok ileride oynuyoruz. Öyle hava meydanları yapıyoruz ki dünyaya örnek oluyoruz. Bu meydanları görünce bir havacı olarak gurur duyuyorum. 6 saatlik mesafemizde 5 milyarlık nüfus var.Avrupa'da ilk 10 arasında yer alan 3 hava meydanımız var. Bunlar İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Antalya Havalimanı... Dünya havacılığında önemli bir yere geldik. İç ve dış hatlarda 2019 seviyelerini yakaladık. Kargoda da önemli bir yere geldik" diye konuştu. Nane, sözlerine şöyle devam etti: "Pegasus olarak baktığımızda ise ben 2026 yılında şirkette genel müdür olarak başladığımda 40 uçağımız vardı, bugün bu sayı 116'ya çıktı. Yıl sonunda ise 118 olacak."8 ülkede, 15 havalimanı işlettiklerini söyleyen TAV İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan da bunlar arasında Antalya'nın önemine dikkat çekti. Antalya'nın sadece Türkiye'nin değil Akdeniz Çanağı'nın önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Kaptan, "İşletme süremizi 25 yıl daha uzattığımız Antalya'da 1 milyar euroluk yatırım yapıyoruz. Mart sonunda yeni terminalimiz açılacak" diye konuştu.Türk havacılık sektörünün çok çok iyi gittiğini söyleyen Kaptan, TAV olarak yolcu hizmetleri olarak 33 ülkede 110 havalimanında ülkemizi temsil ettiklerini anlattı. Kaptan, "Verdiğimiz hizmetlerle bayrağımızı bu ülkelerde de dalgalandırıyoruz. Bu yıl 110 milyon yolcuya hizmet vereceğiz. Ciromuz ise 1.3 milyar euronun üzerinde gerçekleşecek" dedi.Son 22 yılda Türk Hava Yolları'nın çok büyük bir atılım gerçekleştirdiğini söyleyen THY Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, "Gelmiş olduğumuz noktada dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketiyiz" dedi. 2033 yılında halen filoda 480 olan uçak sayısını 800'e çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Olmuştur, 170 milyon yolcu, 50 milyar dolar cirosu olan bir şirkete doğru koşacağız" şeklinde konuştu. Önümüzdeki hafta Avustralya'da Melbourne'den sonra ikinci uçuş noktaları olan Sidney hattının açılışını yapacaklarını söyleyen Olmuştur, şunları kaydetti: "Geldiğimiz noktayı asla yeterli görmüyoruz. Bu ayın sonunda 131'inci ülke olarak Latin Amerika ülkelerinden Şili'ye uçmaya başlayacağız."