Havada en hızlı Türkiye büyüyecek

Airbus'ın İstanbul'da açıkladığı Küresel Pazar Tahmini (GMF 2026) raporu, Türkiye'nin önümüzdeki 20 yılda küresel havacılık sektörünün en hızlı büyüyen pazarları arasında yer alacağını ortaya koydu. Rapora göre Türkiye'de kişi başına düşen yıllık uçuş sayısı üç katına çıkarken yolcu uçağı filosu iki katından fazla büyüyecek. Türkiye'nin hava yolcu trafiğinde yıllık ortalama yüzde 4.5 büyüme beklenirken bu oran Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bölgesinde yüzde 2.9, küresel ölçekte ise yüzde 3.9 olarak hesaplandı. Airbus Pazar Analizi ve Tahminleri Başkan Yardımcısı Antonio da Costa, "Özellikle Türk Hava Yolları'nın büyüme stratejisi ve Türkiye ekonomisinin gelişimi nedeniyle Türk hava yolu taşımacılığının ortalamanın üzerinde büyümesini bekliyoruz" dedi. Türkiye'de 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 720 uçaktan oluşan yolcu uçağı filosunun 2045 yılında 1.620 uçağa ulaşması bekleniyor. Böylece Türkiye'nin filosu 20 yılda yaklaşık yüzde 125 büyüyecek. İstanbul'un küresel aktarma merkezi olarak konumunu güçlendirmesi, Türk hava yolu şirketlerinin uzun menzilli uçuş ağlarını genişletmesi ve Türkiye'nin uluslararası turizm pazarındaki rolünün büyümesi, önümüzdeki dönemde yolcu talebini destekleyecek gelişmeler arasında yer alıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör