Havada rötara yaptırım

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uçağı 3 saatten fazla rötar yapan havayolu şirketlerinin yolcularına tazminat ödemesini kararlaştırdı. SHGM'nin, havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre hava yolları, teknik ve operasyonel nedenlerle geciken uçuşlar için yolculara tazminat ödemek zorunda kalacak.Yönetmeliğe göre gecikme durumunda yolcuların alacağı tazminat tutarı iç hatlarda 100 euro olurken dış hatlarda mesafeye göre değişecek. Buna göre, dış hatlarda 1.500 kilometreye kadar 250 euro olan gecikme tazminatı 1.500- 3.500 kilometre arasındaki mesafeler için 400 euro, 3.500 kilometreden uzak mesafeler için ise 600 euro olacak. Söz konusu tazminatlar, ödemenin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası cinsinden ödenecek. Uçuşun gecikmesinden dolayı tazminat hakkından yararlanmak isteyen yolcuların rötar yaşanan uçuşun ardından havayolu şirketine, bilet bilgisini ve rötar süresini gösteren belgelerle başvuru yapması gerekecek. Yapılan düzenlemeyle, havayolu şirketlerinin operasyonel süreçlerde daha dikkatli olmalarının ve yolcu mağduriyetlerini minimize etmelerinin hedeflendiği ifade ediliyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha önce uçuşların iptali durumunda yolculara tazminat ödendiğini hatırlatarak, gecikmesi halinde ise bu uygulamanın bulunmadığını söyledi. Uraloğlu, "Hava yolu şirketleri, AB çıkışlı ya da AB varışlı uçuşlarda yabancı yolculara tazminat öderken Türk vatandaşlarına bu ödemeyi yapmıyordu" dedi.