Havada sıfır karbon dönemi

Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Paris İklim Anlaşması'nı imzalayarak 2053 yılında net sıfır karbon hedefi koyarken, havacılık sektöründe hedefler şimdiden yakalandı. Havalimanlarında ve seyrüsefere yardımcı istasyonlarda bugüne kadar devreye alınan 5 adet Güneş Enerji Santrali (GES) ile 3.5 megawat enerji üretim kapasitesine ulaşıldı. Ayrıca havalimanlarında hizmet veren araçların elektrikli araçlara dönüştürülmesi projesi kapsamında, 15 adet TOGG otomobil hizmet ağına dâhil edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir havacılık" anlayışını tüm faaliyetlerinde ilke edindiklerini enerji verimliliği konusunda öncü adımlar atmaya, çevre ve yolcu dostu havalimanlarında bu amaca yönelik projeleri hayata geçirmeye büyük önem verdiklerini anlattı.Seyrüsefere yardımcı istasyonlar, havalimanlarında yapılan yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlar, yenilikçi teknolojiler ve akıllı enerji yönetimi uygulamaları ile çevreyi koruyarak enerji maliyetlerini azalttıklarını belirten Keskin, "Havalimanlarında ve seyrüsefere yardımcı istasyonlarda bugüne kadar devreye alınan 5 adet güneş enerji santrali ve hem rüzgâr hem de güneş enerjisinden elektrik üretimi yapabilen 4 adet hibrit üretim santralinin yanında tüm hizmet noktalarında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik yeni projeler de geliştiriyoruz" dedi.