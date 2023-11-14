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Giriş Tarihi: 14.11.2023 16:24

Havalar soğudu hamsi fiyatı değişti

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında havaların soğumasıyla hamsi fiyatı 1 kilo için 50 TL oldu. Balıkçılar, havaların soğumasıyla daha çok avlanan hamside bu yıl bolluk beklediklerini söyledi.

AA
Havalar soğudu hamsi fiyatı değişti

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki tezgahlarda, hamsi başta olmak üzere mezgit, levrek, çipura ve istavrit tüketiciyle buluşturuluyor.

Balıkçı Gökmen Aydın, havaların soğumasıyla daha çok avlanan hamside bu yıl bolluk beklediklerini söyledi.

Balık fiyatlarının bu yıl uygun olduğunu ifade eden Aydın, "İstavritin kilogramı 60, mezgitin 50, levrek ve çipuranın 175, somonun 150, alabalığın 125, tirsinin 75 liradan satılıyor. Bu fiyatlar normaldir. Havalar soğudukça balık daha da artar, vatandaş da bu sene balığa doyar." dedi.

Turgay Özsandıkçı ise 55 senedir balıkçılık yaptığını aktararak, "Şu havalarla birlikte hamsi yeniden kıyılara çıkmaya başladı. Bu denizin hamsisi, balığı bitmez. Avcılıkta kanunlara uyarsak daha iyi olur, vatandaş hamsi yer, balık yer. Palamut bir sene oluyor, bir sene olmuyor. Bu sene yok ama bir dahaki sene bakarsın olur." diye konuştu.

Özsandıkçı, geçen yıl fazla olmadığı için vatandaşın bu yıl hamsiye daha fazla ilgi gösterdiğini de kaydetti.

Balık alan müşterilerden Akın Alkan, Gümüşhane'den geldiğini belirterek, "Haftada en az 2-3 kez balık tüketiyoruz. Omega 3 tükettiğimiz için de daha sağlıklı beslenmiş oluyoruz. Balık fiyatları gayet uygun, mevsimin en güzel balıkları var şu an ve yerli. Ailecek hamsi tüketmeyi seviyoruz." ifadesini kullandı.

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Havalar soğudu hamsi fiyatı değişti
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