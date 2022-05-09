Havaların ısınmasıyla meyve ve sebze fiyatları yarı yarıya düştü

"HAVALARIN ISINMASIYLA İŞLER DAHA İYİ OLMAYA BAŞLADI"

Bir diğer pazarcı esnafı ise, "İşler bayramda güzel oldu, şu anda havaların ısınmasıyla daha iyi olmaya başladı. Bilhassa yeşilliklerde çok fazla düşüş yaşandı. Patlıcan 30 TL'den 12 TL'ye, salatalık 25 TL civarındaydı şuanda 6 TL civarında. Domateste çok fazla düşüş yaşanmadı fakat ondada düşüş bekliyoruz" ifadelerini kullandı.