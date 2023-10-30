Havalimanı-Kayaşehir metrosu 2024 ilk çeyrekte açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 24 kilometre uzunluğundaki İstanbul Havalimanı-Kayaşehir kesiminin Mart 2024'ten önce hizmete açmayı planladıklarını söyledi. Uraloğlu, hattın kalan 7.5 kilometrelik kesimi kapsamındaki Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarını da 2024 yılı sonunda açmayı hedeflediklerini kaydetti. Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Taşoluk İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Uraloğlu, Halkalı'dan başlayıp İstanbul Havalimanı'na ulaşan metro hattının 31.5 kilometre uzunluğa sahip olduğunu, Kargo Terminali, Taşoluk, Arnavutköy- Hastane, Fenertepe-Üniversite, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonları olmak üzere 8 istasyonu bulunduğunu kaydetti.Uraloğlu, "Saatte 120 kilometre tasarım hızıyla günde 600 bin yolcu bu hattımızla seyahat edebilecektir" dedi. Hattın işletmeye alınmasıyla Kağıthane ile İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 24 dakika olacağını kaydeden Uraloğlu, Göktürkİstanbul Havalimanı arasının 12, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arasının 45, Arnavutköy- Beşiktaş arasının 36, Başakşehir (Metrokent) - Kağıthane arasının 48, Küçükçekmece-Kemerburgaz arasının ise 50 dakikaya düşeceğini bildirdi. Uraloğlu, "Halkalıİstanbul Havalimanı Metro Hattı'mızın 20 yıllık projeksiyondaki kara yolu bakım ve işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden ekonomik kazancı; 2 milyar 639 milyon euro üstünde olacaktır" diye konuştu. Bakan Uraloğlu, İstanbul'da yapımını tamamlayıp halkın hizmetine sunulan metro hatlarının toplamda 130.2 kilometre olduğunu, şu anda 55.7 kilometre uzunluğa sahip 5 hatta çalıştıklarını söyledi.