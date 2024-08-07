Havalimanlarında 7 ayda yaklaşık 130 milyon yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün temmuz ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Geçen ay yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 87 bin 13'e, dış hatlarda ise 97 bin 86'ya ulaştığına işaret eden Uraloğlu, toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle 234 bin 683'e ulaştığını belirtti.

Uraloğlu, temmuzda hizmet verilen uçak trafiğinde geçen yılın aynı ayına göre iç hat uçak trafiğinde yüzde 2, dış hat uçak trafiğinde yüzde 1,8 olmak üzere üst geçişler dahil toplam yüzde 3,5 artış meydana geldiği bilgisini paylaştı.

Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında, temmuzda, iç hat yolcu trafiğinin 9 milyon 357 bin 452'ye, dış hat yolcu trafiğinin ise 15 milyon 520 bin 238'e ulaştığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Temmuzda direkt transit yolcularla toplam 24 milyon 905 bin 463 yolcuya hizmet verildi. Bu dönemde yolcu trafiği 2023'ün aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 0,6, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 3,9 olmak üzere direkt transit dahil toplam yolcu trafiği yüzde 2,7 artış gösterdi. Havalimanları yük trafiği ise temmuzda iç hatlarda 92 bin 293 ton, dış hatlarda ise 405 bin 791 ton olmak üzere toplamda 498 bin 84 tona ulaştı."