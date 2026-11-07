Havalimanlarında yolcu rekoru! Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye nüfusunun 2,5 katı yolcu taşındı

10 AYDA HAVA YOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCU SAYISI 216 MİLYONU GEÇTİ

Uraloğlu, Ocak-Ekim döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 837 bin 920, dış hatlarda 797 bin 2 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam uçak trafiğinin 2 milyon 79 bin 460'a ulaştığını kaydetti.

Türkiye geneli havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 90 milyon 753 bin 635, dış hat yolcu trafiğinin ise 125 milyon 959 bin 231 olduğunu belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 216 milyon 803 bin 230 yolcuya hizmet verildi. Böylece yılın ilk 10 ayında Türkiye nüfusunun 2,5 katından fazla yolcuya hizmet verdik. 2025 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 2,5 artış oldu."

Uraloğlu ayrıca, "10 ayda havalimanları yük trafiği iç hatlarda 833 bin 685 ton, dış hatlarda 3 milyon 753 bin 887 ton olmak üzere toplam 4 milyon 587 bin 572 tona ulaştı. Geçen yılın Ocak-Ekim dönemi ile kıyaslandığında toplam yük trafiği yüzde 1,3 arttı." dedi.