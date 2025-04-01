Havayolunda tek tıkla şikâyet dönemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM), yolcuların tüm talep ve şikâyetlerini çevrimiçi yapabilecekleri yeni bir sistemi devreye aldığını belirterek, "Yolcu, hava yolu işletmesi ve idareyi tek sistemde buluşturarak, yolcu haklarında dijitalleşmede öncü bir modele imza attık" dedi. Uraloğlu, yazılı açıklamasında, SHGM'nin Yeni Sivil Havacılık Modeli çerçevesinde havacılık sektöründe denetimsiz ve takipsiz hiçbir alan bırakmamak ve tüm süreçleri merkezileştirmek amacıyla yeni bir hizmeti devreye aldığını bildirdi."Kurumsal Dönüşüm Merkezi-Kurumsal Kaynak Planlama (KDMERP)" sistemine entegre edilen, "Yolcu Hakları Modülü" ile vatandaşların şikâyet ve taleplerinin tek noktadan (ctm.shgm.gov.tr) ve tamamen dijital bir şekilde yönetilmesini sağlayacaklarını vurgulayan Uraloğlu, "Yolcular artık taleplerini önce işletmeye, sonra idareye iletmek zorunda kalmayacak, süreci tek tıkla başlatabilecek" bilgisini verdi.Sistem kapsamında başvuru süreçlerinin hızlanacağını ve taleplerin çok daha kısa sürede sonuçlanacağını belirten Uraloğlu, "Fiziki evrak ve e-posta devri kapandı. Yolcular tüm talep ve şikâyetlerini sadece KDM-ERP sistemi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirecek" değerlendirmesinde bulundu. SHGM'ye ulaşan yolcu başvuru sayısının geçen yıl 18 bin civarında olduğunu aktaran Uraloğlu, yeni sistemle bu sayının 1 milyona kadar çıkmasını beklediklerini kaydetti.