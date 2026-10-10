Havuzda elektrik kaçağına önlem

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, evinin havuzuna ait makine odasında elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından gündeme gelen havuzlardaki elektrik tesisatına yeni düzenleme geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı ve havuz yapım işlerinde uyulacak genel esasları belirleyecek olan Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi Taslağı'na göre; açık ve kapalı yüzme havuzları, çocuk havuzu, süs havuzu, fıskiye havuzlarının ve havuz çevrelerinin elektrik tesisatına bir dizi önlem alınacak. Havuzlardaki tüm elektrik tesisatı, insan hayatını elektrik çarpmasına karşı koruyacak şekilde tasarlanacak. Yüzme havuzları elektriksel açıdan en yüksek tehlike içeren alanlar olarak değerlendirilecek. Kullanılacak tüm donanımlar neme, klora, ultraviyole ışın etkilerine, korozyona, mekanik darbelere dayanıklı olacak.

BETON DÖKÜLMEDEN TEST

Yüzme havuzu elektrik tesisatlarının ilk muayene ve testi, beton dökülmeden veya toprak altına gömülmeden önce yapılacak. Havuzun devreye alınmasından önce tüm devrelerin izolasyon direnci ölçülecek. Havuz devrelerini koruyan tüm kaçak akım koruma düzenlerinin, gerekli açma süresi içerisinde çalıştığı doğrulanacak. "Bölge 0" olarak tanımlanan, havuz havzalarının iç kısmındaki bölgede, yalnızca özel olarak tasarlanmış sabit donanımlara izin verilecek. Bölge 0'da priz, bağlantı kutusu, anahtarlama veya kumanda donanımı kurulmayacak. Havuzun yakın çevresi olarak tanımlanan "Bölge 1"de priz veya anahtarlama donanımı kurulmayacak. Havuzun çevresindeki geniletilmiş alanı kapsayan "Bölge 2"de ise yüksek kısıtlama uygulanan havuz alanı ile normal kurulum kuralları arasında bir tampon bölge görevi görecek. Yüzme havuzlarındaki besleme pompaları veya diğer özel elektrikli donanımlar, yüzme havuzuna bitişik bir yerde bulunuyor ve havuz kenarındaki bir kapakla erişilebiliyorsa, besleme kaynağı havuza yakın bölgede olmayacak. Havuzun çevre alanındaki (Bölge 2) pompa ve diğer elektrikli donanımlar için iletken olmayan su boruları ile kullanılacak, elektrik besleme kaynağının olduğu bölme kapanır bir kapakla erişilir halde olacak. Bu kapak sadece bir anahtar veya alet kullanılarak açılabilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör