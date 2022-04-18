Hayat dışı sigortalarda ödenen hasar %50 arttı

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) yayımladığı sonuçlara göre enflasyon ve maliyetlerdeki artışlar hayat dışı branşlarda sigortacıların yaptığı hasar ödemelerinde etkisini gösterdi. Buna göre hayat dışı branşında, 2020 yılıyla karşılaştırıldığında 2021 yılındaki toplam hasar ödemesi %47,8 artarak 42.6 milyar lira oldu. Zorunlu trafik sigortası ve kaskodaki hasar ödemeleri sırasıyla %45 artışla 14.6 milyar lira ve % 63 artışla 9.5 milyar liraya yükseldi. İklim değişikliğinin etkisinin en çok hissedildiği branş olan devlet destekli tarım sigortasında hasar ödemesi %86 artışla 628 milyon liraya ulaştı. Hastalık sağlık branşında hasar ödemesi %49 artarak 8 milyar lirayı aşarken yangın ve doğal afet branşında hasar ödemesi %44 artışla 4.2 milyar lira oldu. Finansal kayıp sigortalarında hasar ödemesi % 129 artışla 379 milyon liraya çıkarken kefalette hasar ödemesi ise %130 artışla 27.5 milyon liraya çıktı.Sektörün teknik zarara sahip olduğu trafik sigortasında, yüksek enflasyon, kurdaki hareketlilik, önümüzdeki dönem için küresel konjonktür kaynaklı belirsizlik ile iskonto oranlarının düşürülmesi, değer kaybı konusu ve eşdeğer parça yerine orijinal yedek parça kullanılmasına yönelik düzenlemeler kârlılığı düşüren faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Geçen yılın son günü yayımlanan trafik sigortası tarife esaslarında değişiklik yapılmasına dair yönetmelik kapsamında Şubat ayında %20'lik ve diğer aylar için de %1,5'luk olarak yıl sonu enflasyon oranına yakın olarak yapılan prim artışının ise tamamen ithal girdili olan oto sigortalarında hasar artışını tamamen karşılaması mümkün gözükmüyordu. Bu artış oranı ise geçtiğimiz günlerde aylık %2.25 olarak güncellendi. Aynı zamanda doğrudan tazmin sistemi ya da ehliyete poliçe gibi operasyonel maliyetleri düşürüp, müşteri memnuniyetini artıracak yöntemler hayata geçebilir.