Hayat ve hayat dışında büyüme enflasyonun altında

Türkiye Sigorta Birliği
(TSB) 2021 yılı Aralık sonu prim üretim verilerini internet sitesi üzerinden açıkladı. Üye şirketlerden derlenen verilere göre Aralık sonu itibarıyla toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %27,5 artış ile 105 milyar 307 milyon lira olarak gerçekleşti. Branş bazında bakıldığında en fazla prim üretilen branş 23 milyar 308 milyon lira ile zorunlu trafik sigortası
oldu. Trafik branşını 14 milyar 291 milyon lira ile kasko
branşı takip etti. En fazla prim üretilen diğer branşlar ise şöyle sıralandı: 14 milyar 46 milyon lira ile yangın branşı, 13 milyar 78 milyon lira ile sağlık ve 11 milyar 38 milyon lira ile genel zararlar branşı. Hayat dışı toplamına bakıldığında toplam prim üretimi 87 milyar 580 milyon lira ve hayat tarafında toplam üretim ise 17 milyar 726 milyon lira olarak gerçekleşti. Hayat nominalde yüzde 22,8 büyürken reelde yüzde 9,7 küçüldü. Hayat dışı ise nominalde yüzde 28,5 büyürken reelde yüzde 5,6 küçüldü. Hem hayat hem hayat dışında nominalde büyüme reelde küçülme görülüyor.