Haydarpaşa ve Sirkeci kültür vadisi oluyor

Sabancı Holding'in patronu Güler Sabancı'nın İngiliz yatırımcılarla Haydarpaşa'yı gezmesinin ardından "Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nda yağma hazırlığı" başlığıyla kamuoyuna servis edilen yalanlara son noktayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy koydu. Hem Haydarpaşa hem de Sirkeci Garı'nın Gar-Kültür-Sanat Projesiyle birer Kültür Vadisi olarak 2026 yılında İstanbul'a kazandırılacağını aktaran Bakan Ersoy, "Biz özel sanat kurumları ve vakıfların da bu projede yer almasını çok istiyoruz. Neden Eskişehir'deki Odunpazarı gibi bir müze olmasın. Neden İstanbul Modern olmasın. Ya da Bayburt'taki Baksı Müzesi ya da Koç Müzesi neden burada yer almasın? Biz İş Sanat'a da Ak Sanat'a da dosya gönderdik. Ben Eczacıbaşı İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) burada bir İstanbul Modern açmasını çok isterim" dedi.Antalya Kültür Yolu Festivali'nin açılışı öncesi basınla sohbet toplantısı yapan Bakan Ersoy, kültür ve sanatın özünde yeterli ticari getirisi olmayan, kendi kendini tam olarak finanse etmeyen ve bu sebeple devletçe desteklenen, büyük özel kurumlar ve sanat vakıflarınca sübvanse ve finanse edilen etkinlikler olduğuna dikkat çekti. Bakan Ersoy, "Biz çok isteriz ki büyük sanat kurumları burada olsun yer alsın. Hatta onların destek vermesi için biz onlarla bu projeyi paylaşıyor, teşvik etmek istiyoruz. Ne kadar farklı olursa o kadar cazip noktaya gelir" diye konuştu.Bu tür algı çalışmaları ve spekülatif haberlerin Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yapımı öncesinde de ortaya çıktığına dikkati çeken Bakan Ersoy, "AKM öncesinde de algı yaptılar, kafaları karıştırmaya çalıştılar ama gördüler ki dünyanın en güzel merkezi yapıldı. Sirkeci ve Haydarpaşa için de benzer algı yapmaya çalışıyorlar" ifadelerini kulandı. Türkiye'nin tam bir köprü ülkesi olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Ortadoğu, Uzak-Yakın Asya ve Avrupa'yı birleştirici bir özelliği var. Bu doğal yapısını kültür ve sanatla birleştiriyoruz. Geçmişte Sirkeci ve Haydarpaşa limanı trafik anlamında bir birleştirici özelliğe sahipti. Bunlar aynı zamanda bir kültürün de parçası haline geldi. Özünden hareketle bir kültür projesi doğdu. Bu projede tren olacak, kültür olacak, sanat olacak Millet Bahçesi olacak. Buralar bir kültür-sanat vadisi olacak. Ama asla ve asla AVM ve otel olmayacak" dedi.Kültür Yolu Festivalleri ile ilgili de bilgi veren Bakan Ersoy, "Avrupa'nın en geniş kapsamlı festivalini yapıyoruz. 10 milyonlarca ziyaretçinin olduğu, 40 bin civarında sanatçının katıldığı bir festivalden bahsediyoruz. Bu festivaller özellikle Anadolu şehirlerinde daha çok dikkat çekiyor. Festival şehrine ilgi yüksek oluyor. Anadolu'da bazı illerde nüfus kadar katılım oldu. 9 gün otellerde yer kalmıyor. Esnafın özellikle söylediği 9 günde 3 aylık ciro yapılıyor" dedi. Bakan Ersoy, ayrıca festivallerin turizmi tüm ülkeye ve 12 aya yayma çalışmalarına da katkısı olduğunu belirtti.Gece müzeciliğinin geleceğe miras projesinin de bir parçası olduğunu anlatan Bakan Ersoy, "2018'de 12 aylık kazı programını hayata geçirdik. Eskiden 45-60 gün kazı yapılırken şimdi yıl boyu yapılıyor. Son 60 yılda yapılan kazı kadar kazıyı gelecek 4 yılda yapacağız. 2019'da 36.7 milyon TL bütçe ayırmıştık. Geçen sene bütçemizi 1.2 milyara çıkardık. Bu sene de 6 milyar lira ayırdık. 20-30 kat restorasyon bütçeleri arttı" dedi.Kültür Yolu Rotası ile Kültür Yolu Festivalleri'ne başladıklarını anlatan Bakan Ersoy, "Galata Kulesi, Atlas Siwneması AKM gibi belirli noktaları restore ettik. Sonra bundan bir rota oluşturalım dedik. Ardından da festivale dönüşen bir erkinlik halini aldı" dedi. Haydarpaşa ve Sirkeci'nin Kültür Yolu'nun devamı olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Bunu siz yeni duydunuz ancak biz 3-4 yıldır üzerinde çalışıyoruz. Her büyük proje için algı yapılır orada da bir algı yapılıyor. Bu tarz büyük projelere İstanbul gibi mega kentlerin ihtiyacı var. Ben Anadolu Yakası'nda büyüdüm. 20 yıl kadar orada yaşadım. Anadolu Yakası kendi içinde bir mega kenttir ama doğru düzgün bir kültür merkezi yok. İzmir'de tekel fabrikasını dönüştürdük. Niye böyle bir yer 8 milyona yakın nüfusu olan Anadolu Yakası'nda olmasın? Bu bir ihtiyaç" ifadelerini kullandı.Gece Müzeciliğinin de Kültür Yolu Festivalleri'nin bir parçası olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, şöyle devam etti: "Gece müzeciliğine kıyı kentlerinde başladık. Çünkü kıyılarda gündüz 40 derece sıcaklık oluyor haliyle turist de otelden çıkmak istemiyor. Turisti otelden çıkarmak için Aydın Efes, Denizli Hierapolis Antik Kenti ve Antalya Side'de başladık. Beklentimizin üzerinde katılım var. Efes'te 300 bini aştı. Hierapolis'te 80 bini buldu. Side'de ise 40 bine geldi. Gece müzeciliği ile bölgede bir dönüşüm oldu. O nedenle esnaf da mutlu turist de... Biz gece müzeciliği ile yeni bir cazibe ürünü yarattık. Çünkü gündüz ile gece çok farklı. Gündüz gelen gece de gelmek istiyor. Başta şehir merkezleri olmak üzere tüm ören yerlerinde bunu uygulayacağız."