Hayvan hastalıklarına sıkı önlem

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarının hizmete açılmasıyla hayvan hastalıklarının azaldığını belirterek, "İstatistiksel olarak hayvan hastalıklarındaki azalmayı gördük. Geçtiğimiz yıla göre 2024'te şap hastalığındaki azalma oranı yaklaşık yüzde 78" dedi. Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki 'Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu', düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene katılan Bakan Yumaklı, "Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonlarının üçüncüsünü Ankara Elmadağ'da açıyoruz. 7/24 esasına göre denetim gerçekleştirecek bu istasyonlarda bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını önleyeceğiz. Bundan sonra da Çankırı ve Kayseri başta olmak üzere, yol kontrol noktalarını oluşturacağız" diye konuştu.Bu konuda atılan adımları anlatan Yumaklı, "Bütün bunları yaparken amacımız hem üreticilerimizin olması gerektiği gibi üretim yapabilmesini sağlamak hem de tüketicilerimizin uygun fiyatla hayvan ürünlere ulaşmasını sağlamak. Aşı programımızı değiştirdik, yol kontrol noktalarını artırdık. Erzurum ve Elazığ'da devreye koyduğumuz veteriner yol kontrol noktalarıyla da hayvan hareketleriyle hayvan hastalıklarının Türkiye'nin farklı yerlerine taşınması konusundaki o olumsuz durumu ortaya koyacak hususları engellemiş olduk" dedi.Daha önceden açılan Erzurum ve Elazığ'daki istasyonlarında bugüne kadar yaklaşık 9 bin aracın kontrol edildiği bilgisini veren Yumaklı, "Bunlardan 264'ünde küpe eksikliği, belge eksikliği, aşısızlık gibi uygunsuzluklar tespit edildi ve gerekli işlemler yapıldı. Bu denetimlerin devamı gelecek. Bugün burada açılışını yaptığımız istasyonumuzda da yine sıkı şekilde denetimler sürecek" diye konuştu. Yumaklı, bundan sonraki süreçte de Çankırı ve Kayseri illerinde öncelikli olmak üzere gerekli görülen başka illerde de yol kontrol ve denetim istasyonlarının açılmasının planlandığını belirtti.Bakan Yumaklı, üretim planlamasını sorunsuz şekilde uygulamaya devam ettiklerini belirterek, "Birçok ilki barındıran bu destekleme modeliyle hem üreticimize daha fazla kazandıracak hem de hayvancılıkta kaliteyi ve verimi artıracağız. Diğer yandan damızlık ihtiyacının karşılanması için Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Et ve Süt Kurumu (ESK) iş birliğinde Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesi'ni başlattık. Projeyle TİGEM işletmelerimiz damızlık hayvanların merkezi olacak. Üreticilerimize buradaki hayvanları uygun maliyetle vereceğiz. Ayrıca tüketicimizin de kırmızı ete uygun fiyatla ulaşmasını sağlayacağız" dedi.Bakanlık, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini de güncelledi. Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 113'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 721'e yükseldi. Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ olması, bazı ürünlere kanatlı, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi uygunsuzluklar yer aldı. Tereyağında yağ oranının düşük, nem oranının yüksek olması, zeytinyağına tohum yağları karıştırılması da uygunsuzluklar içinde yer aldı.