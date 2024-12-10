Hayvan hastalıklarında ödenecek tazminatlara ilişkin esaslar düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, hayvan hastalıklarından dolayı tazminat verilecek ve verilmeyecek durumların belirlenmesi ile hayvan sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Yönetmelikle, şarbon hastalığından dolayı ödenecek tazminata ilişkin hükümde değişikliğe gidildi.

Buna göre, tazminat ödemesinde, şarbon hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesiyle tespit edilen ve karantina sürecinde hastalığın açık belirtisini göstermesi sebebiyle öldüğü resmi veteriner hekim tarafından tespit edilen sığır cinsi, koyun keçi türü ve tek tırnaklı hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin 4'te 3'ü esas alınacak. Sığır ile koyun ve keçi brusellozu hastalıklarının resmi laboratuvarlarca, diğer hastalıkların ise resmi ve yetkilendirilmiş veteriner hekim ya da resmi laboratuvarlarca tespiti tazminat ödemesi için esas kabul edilecek.

Yönetmelik kapsamına giren durum aynı anda Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından teminat altına alınmış ve ödenmesine karar verilmişse ödeme önceliği TARSİM'e ait olacak.

Fiili ithalat işlemleri tamamlanmamış hayvanlar için söz konusu yönetmelik kapsamında tazminat ödenmeyecek.