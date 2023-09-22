Hayvan yetiştiricileri, yöresel hayvancılığa verilecek hibe destekten memnun

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yazılı açıklamasında, yöresel hibe destekleriyle hayvancılık altyapısının geliştirilmesi, kapasite ve verimliliğin artırılmasının hedeflendiğine işaret ederek, özellikle aile işletmeciliği bazında hayvancılık işletmelerinin hibe projeleriyle desteklenmesinin sektörde sürdürülebilirlik için önemli olduğunu belirtti.

Hayvancılık Genel Müdürlüğünce bu yıl Ordu, Şırnak, Diyarbakır, Gümüşhane, Manisa, Ardahan, Denizli, Mardin, Kütahya, Trabzon ve Hakkari'den toplam 13 yöresel projenin değerlendirildiğine dikkati çeken Çelik, bu projelere 11 milyon 137 bin liralık hibe desteği sağlanmasının uygun bulunduğunu ifade etti.

Çelik, söz konusu projeler içinde küçükbaş hayvancılığa yönelik projelerin de yer aldığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Bakanlığımızca uygun görülen 13 projenin 6'sı arıcılık, 4'ü süt toplama ve üretimi, 3'ü de küçükbaş hayvancılığa yönelik projelerdir. Manisa'da 'Küçükbaş Otomatik Yemlik Projesi', Mardin'de 'İvesi Halkın Elinde, Islah Tam Yerinde Projesi' ve Kütahya'da 'Koyunlarda ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi' olarak 3 ilimizde uygulanacak projeleri, o illerdeki küçükbaş hayvancılığın gelişimine katkı sunacak olması açısından çok değerli görüyoruz."

"ÜLKEMİZİN MENFAATİNE"

Çelik, bu projelerin ülke geneline yaygınlaştırılması gerektiğini, küçükbaş hayvancılık alanında hibe projelerinin yöresel olarak hayata geçirilmesinin hayvan sayısı ve veriminin artırılması açısından önemli bir başlangıç olduğunu vurguladı.

Bu tür projelerin özellikle küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı illerde orta vadede yaygınlaştırılmasını beklediklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Ülkemizde küçükbaş hayvancılığın büyük oranda aile işletmeciliği şeklinde yapılması nedeniyle üretimdeki devamlılığın mihenk taşı olan bu işletmelerin desteklenmesi sağlanmış olacaktır. Gerek kırsala dönüşün sağlanması gerekse üretimde devamlılık açısından aile işletmeciliğinin desteklenerek güçlendirilmesi ülkemizin menfaatine olan bir durumdur."