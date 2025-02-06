Hayvancılığa Destek Projesi’ne küçükbaşlar da eklensin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan proje kapsamında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerindeki gebe büyükbaş hayvanların uygun maliyetlerde üreticilere verileceği ifade edildi. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ne küçükbaş hayvancılığın da dahil edilmesini istediklerini ifade ederek "Projeye koyun ve keçinin de dahil edilmesiyle küçükbaş hayvan sayısının artırılmasına büyük katkı sağlanarak, ülkemizin et ve süt açığının kapatılmasına da faydalı olunacağını rahatlıkla söyleyebiliriz." dedi.

YEM DESTEĞİ SEKTÖRE FAYDA SAĞLAYACAK

Projenin kırsal kalkınmayı güçlendirme amacı taşıdığına dikkati çeken Çelik, "Proje bir kez daha yetiştiricilerimizin yüzünü güldürecek çok önemli bir adım olarak hayata geçirildi. Açıklanan proje, özelikle aile işletmelerine can suyu olması, kadın ve gençlerimizin sektörde daha çok yer almasını sağlayacak bir nitelik taşıması bakımından heyecan verici." diye konuştu.

Çelik, projenin 2024-2028 yıllarında uygulanacağını ve "Hayvancılıkta Yol Haritası" kapsamında devreye alınacağını dile getirerek, kredilerde önceliğin kadın, genç ve deprem bölgesindeki çiftçilere verilmesinin sektöre olumlu yansıyacağını anlattı.Proje kapsamında sağlanan sigorta ve yem desteğinin de hayvancılık sektörüne fayda sağlayacağını belirten Çelik, "Bu projenin hayata geçirilmesiyle hayvancılık sektörüne büyük bir ivme kazandırılacak. Daha da önemlisi yerli üretimin artmasıyla birlikte et ithalatı sonlandırılacaktır. Et üretimindeki artış da kalıcı hale gelecektir." dedi.

KOYUN VE KEÇİ DE DAHİL EDİLSİN

Çelik, küçükbaş hayvancılığın kırmızı et sektöründe ve kırsalda önemli bir yer tuttuğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: Kırsal denilince ilk akla gelen koyun ve keçi yetiştiriciliğidir. Dolayısıyla uygulanacak bu projeye koyun ve keçi türü hayvanlar da dahil edilerek, yetiştiricilerinin de desteklenmesi suretiyle hayvancılık sektörüne büyük katkı sağlanacaktır. Projeye koyun ve keçinin de dahil edilmesiyle küçükbaş hayvan sayısının artırılmasına büyük katkı sağlanarak, ülkemizin et ve süt açığının kapatılmasına faydalı olunacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Açıklanan projede düve ithalatı söz konusudur ancak yurt içinden temin edilecek küçükbaş hayvanlarla projeye farklı bir dinamizm kazandırılabilir."

Geçmiş senelerde gerçekleştirilen genç çiftçilere yönelik hibe projelerinin de tekrar uygulamaya alınmasının hayvancılık sektörüne büyük fayda sağlayacağını vurgulayan Çelik, hayvancılık sektörüne verdiği katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür etti.