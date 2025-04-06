Hayvancılık destekleme başvuruları bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan 2024 yılı ikinci dönem büyükbaş (buzağı/malak) ve küçükbaş (kuzu/oğlak) hayvancılık destekleme başvuruları bugün başlayacak ve 16 Haziran'a kadar devam edecek. Buzağı ve malaklar için başvurular bireysel veya üyesi olunan tarımsal örgüt üzerinden tamamlanacak. Bireysel başvurular il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine, tarımsal örgütler üzerinden yapılacak başvurular da üyesi olunan birlik veya kooperatife iletilecek. Kuzu ve oğlak başvuruları ise üyesi olunan tarımsal örgüt üzerinden gerçekleştirilecek. Tarımsal örgüt olmayan illerde bireysel başvurular il veya ilçe tarım ve orman müdürlükleri üzerinden yapılacak. Her iki destekleme için birinci dönem başvurusu olan yetiştiriciler, ikinci dönem de başvuru yapmış sayılacak. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Yetiştiricilerimiz, başvurularını geç kalmadan yapsın. Yetiştiricilerimizi, bulundukları illerde üyesi olduğu damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerine birer dilekçeyle başvuru yapmaları konusunda hassas davranmaya davet ediyoruz" dedi.