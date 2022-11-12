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Giriş Tarihi: 12.11.2022 09:28

Hayvancılık desteklemelerinin uygulama esasları belirlendi

AA
Hayvancılık desteklemelerinin uygulama esasları belirlendi

Hayvancılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla sağlanacak desteklemelerin uygulama esasları belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, buzağı, ıslah amaçlı süt içerik analiz, malak, dişi manda, anaç koyun ve keçi, sürü büyütme ve yenileme, arılı kovan, damızlık ana arı, ipekböceği yetiştiriciliği, çoban istihdamı, düve alım, besilik erkek sığır/manda, tiftik keçisi yetiştiriciliği ve tiftik üretimi, atık, hastalıktan ari işletme, programlı aşı ve küpe uygulamaları, hayvan hastalığı tazminatı, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteklemelerinin esasları düzenlendi.

Söz konusu desteklerin kapsamı, desteklerden faydalanabilmek için sağlanacak gereklilikler, başvuru yöntemi, başvuru ve ödeme süreleri gibi konular belirlendi.

Ayrıca, destek ödemelerine ilişkin esaslar, üye yetiştiricilerden kesinti oranları, ödemelerin aktarılması gibi konularda da düzenleme yapıldı.

Tebliğ, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girerken, 7 Aralık 2021 tarihli aynı başlıklı tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

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Hayvancılık desteklemelerinin uygulama esasları belirlendi
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