Hazine 29,8 milyar liralık borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği devlet tahvili ihalesinde 29 milyar 832,1 milyon lira borçlandı. 8 yıl vadeli tahvilin yeniden ihracının gerçekleştirildiği ihalede nominal teklif 30 milyar 476 milyon liraya ulaştı.

İHALEDE 20,7 MİLYAR LİRALIK NOMİNAL SATIŞ

İhalede, 8 yıl (2 bin 877 gün) vadeli ve 6 ayda bir yüzde 13,85 sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

Toplam 30 milyar 476 milyon liralık nominal teklifin geldiği ihalede, nominal satış 20 milyar 720 milyon lira, net satış ise 17 milyar 832,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

İhalede basit faiz yüzde 33,76, bileşik faiz ise yüzde 36,61 oldu.

KAMUDAN GELEN TEKLİFİN TAMAMI KARŞILANDI

Kamudan gelen 8 milyar liralık teklifin tamamı karşılandı. Piyasa yapıcılarından ise 7 milyar 410 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine'nin bugünkü tahvil ihalesindeki toplam borçlanması 29 milyar 832,1 milyon liraya ulaştı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör