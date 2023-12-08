Hazine 3 tahvil ihalesi 1 kira sertifikası satışı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 11 Aralık Pazartesi günkü ilk ihalede, 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün, 7 yıl (2366 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

12 Aralık Salı günü ilk ihalede, 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı da yapılacak.