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Giriş Tarihi: 12.12.2023 08:59 Son Güncelleme: 12.12.2023 08:59

Hazine 5 yıl vadeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

Hazine bugün 5 yıl vadeli TL cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikasını doğrudan satacak.

Hazine 5 yıl vadeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

Hazine'den yapılan açıklamaya göre, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla, 13 Aralık 2023 valör tarihli TL cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.

Kira sertifikası ihracı bankalara doğrudan satış yöntemi ile yapılacak. Taleplerin bugün saat 14.00'e kadar Bakanlığa faks veya e-posta
aracılığıyla iletilmesi istendi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 12 Aralık 2023 Salı günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecek.

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Hazine 5 yıl vadeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
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