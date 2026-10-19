Hazine arazileri için yeni dönem! Tarım, turizm ve konut yatırımlarına tahsis sürecek

Hazineye ait taşınmazların tarım, hayvancılık, eğitim, turizm, kentsel dönüşüm ve yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek amacıyla kullandırılmasına gelecek yıl da devam edilecek. Yatırım teşvikleri kapsamında 2028'e kadar her yıl 10 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz, çeşitli alanlardaki yatırımlar için ilana çıkarılacak.

YATIRIMCILARA HER YIL 10 MİLYON METREKARE ARAZİ

Hazine taşınmazları, proje bazlı yatırımların desteklenmesi amacıyla yatırımcıların kullanımına sunulacak. Bu kapsamda eğitim, tarım, hayvancılık, turizm ve diğer amaçlı yatırımlar için 2028'e kadar her yıl 10 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmazın ilana çıkarılması planlanıyor.

Bu yılın ilk 8 ayında söz konusu alanlardaki yatırımlar için 6 milyon 738 bin metrekare Hazine taşınmazı ilana çıkarıldı. Bu kapsamda, 174 milyon lira yatırım tutarı karşılığında 24 bin metrekare taşınmaz için ön izin ve irtifak hakkı tesis edildi.

ÇİFTÇİLERE 10 YILA KADAR KİRALAMA İMKÂNI

Hazineye ait tarım arazilerinin yerli tarımsal üretimi destekleyen projelerde kullanılmasına yeni yılda da devam edilecek. Hazine taşınmazları, gerekli şartları taşıyan kullanıcılara 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilecek. Kira bedelleri, cari yıl için belirlenen ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden hesaplanacak.

Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirenlere süreyi uzatma imkânı tanınırken, arazileri 10 yıl boyunca kullananlara doğrudan satın alma hakkı da veriliyor.

Şimdiye kadar gerekli şartları taşıyan 101 bin çiftçiyle kira sözleşmesi imzalandı. Son düzenlemeyle uygulamadan yararlanmak için öngörülen son başvuru süresi kaldırıldı. Böylece vatandaşların başvurması halinde ecrimisil karşılığı kullanım yerine kira sözleşmesi yapılmasının önü açıldı.

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ ÜRETİMİNE DESTEK

Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin ithalatını azaltmak ve yurt içindeki üretimi teşvik etmek amacıyla Hazine taşınmazlarının kiralanmasına yönelik uygulama da sürdürülecek.

Ağustos 2018'de başlayan uygulama kapsamında bugüne kadar 51,1 milyon metrekare Hazine taşınmazı, tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi amacıyla kiralandı.

Ayrıca kavak, kızılağaç, okaliptüs, badem, Antep fıstığı, zeytin, ceviz, fıstıkçamı, kızılçam, sedir, köknar, ladin ve akasya gibi türlerin yetiştirilmesine yönelik ağaçlandırma amaçlı kiralamalar desteklenecek. Bu ürünlerin yüksek verimle yetiştirilebileceği iller belirlenecek ve Hazine arazileri bu amaçla yatırımcıların kullanımına sunulacak.

Bu yıl başta ceviz, badem ve Antep fıstığı olmak üzere 5 milyon 957 bin metrekare Hazine taşınmazı ağaçlandırma amacıyla kiralandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE SOSYAL KONUT İÇİN ARAZİ DEVRİ

Hazine taşınmazlarının kentsel dönüşüm faaliyetlerini desteklemek, konut sorununa çözüm üretmek ve şehirleri doğal afetlere karşı daha dayanıklı hale getirmek amacıyla kullanılması da sürecek. Rezerv alan veya arsa üretim alanı ilan edilen taşınmazlar, uygulayıcı kuruluşlara devredilmeye devam edilecek.

Bu yıl 31,6 milyon metrekare Hazine taşınmazı, rezerv alan olarak kullanılmak üzere Kentsel Dönüşüm Başkanlığına tahsis edildi.

Konut ihtiyacının karşılanması ve çarpık kentleşmenin önlenmesi amacıyla yürütülen projeler kapsamında da çeşitli arazi devirleri yapıldı. "İlk Evim Arsa Projesi" için yaklaşık 1,5 milyon metrekare, "Sosyal Konut Projesi" için yaklaşık 16 milyon metrekare, "İlk İşyerim Projesi" için ise yaklaşık 732 bin metrekare Hazine taşınmazı Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) devredildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından belirlenen geçici ve kesin iskan alanlarında kalan Hazine mülkiyetindeki 3,3 milyon metrekare taşınmazın, 136 bin metrekare tescil harici alanın ve 777 bin metrekare mera vasıflı taşınmazın TOKİ'ye devri gerçekleştirildi.

GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMLARINA 29 YIL İMKÂNI

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminin artırılması amacıyla Hazine taşınmazlarından yararlanılması da devam edecek.

Tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarını kendi üretim tesislerinden karşılayabilmesi ve küçük ölçekli üretim tesislerinin ekonomiye kazandırılması için Hazine taşınmazları üzerinde yatırımcılar lehine 29 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilebiliyor.

Hazine arazileri, lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğü bulunmaksızın güneş ve rüzgar enerjisi santralleri başta olmak üzere lisanssız elektrik üretim tesislerinin kurulması için de kullanılabilecek.

Bu kapsamda bugüne kadar 348 milyon 829 bin metrekare Hazine taşınmazı ilana çıkarıldı. Toplam 156 milyon 296 bin metrekare yüzölçümüne sahip 688 taşınmaz için ise ön izin ve irtifak hakkı tesis edildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör