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Giriş Tarihi: 10.11.2023 11:39

Hazine, haftaya 3 devlet tahvil ihalesi yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ihalesi ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

AA
Hazine, haftaya 3 devlet tahvil ihalesi yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 13 Kasım'daki ilk ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Aynı gün, 7 yıl (2394 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

14 Kasım'daki ihalede, 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı da yapılacak.

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Hazine, haftaya 3 devlet tahvil ihalesi yapacak
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