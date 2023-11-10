Hazine, haftaya 3 devlet tahvil ihalesi yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 13 Kasım'daki ilk ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Aynı gün, 7 yıl (2394 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

14 Kasım'daki ihalede, 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı da yapılacak.