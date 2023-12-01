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Giriş Tarihi: 1.12.2023 10:51

Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

AA
Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 4 Aralık Pazartesi günü düzenlenecek ihalede, 2 yıl (665 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

5 Aralık Salı günü yapılacak ilk ihalede 4 yıl (1407 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 10 yıl (3591 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

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Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek
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