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Giriş Tarihi: 09.11.2026 15:58

Hazine iki ihaleyle 73,4 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 4 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihracı kapsamında düzenlediği iki ihalede toplam 73 milyar 399,7 milyon lira tutarında borçlanmaya gitti. İhalelerde bileşik faiz oranları yüzde 39,51 ve yüzde 39,07 olarak gerçekleşti.

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Hazine iki ihaleyle 73,4 milyar lira borçlandı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki devlet tahvili ihalesiyle toplam 73 milyar 399,7 milyon lira borçlandı. İhalelerde 2 yıl ve 4 yıl vadeli, sabit kupon ödemeli devlet tahvillerinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

2 YIL VADELİ TAHVİLİN FAİZİ YÜZDE 39,51

İlk ihalede, 2 yıl (672 gün) vadeli ve 6 ayda bir yüzde 18 sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

Nominal teklifin 34 milyar 146,3 milyon liraya ulaştığı ihalede, 18 milyar 188 milyon lira nominal satış, 19 milyar 84,3 milyon lira net satış yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 36,23, bileşik faiz ise yüzde 39,51 olarak hesaplandı.

Kamudan gelen 2,7 milyar liralık teklifin tamamı karşılandı. Piyasa yapıcılarından 29 milyar 109,6 milyon liralık teklif alınırken, bu kesime 15 milyar liralık satış gerçekleştirildi.

4 YIL VADELİ TAHVİLDE BİLEŞİK FAİZ YÜZDE 39,07

İkinci ihalede ise 4 yıl (1617 gün) vadeli ve 6 ayda bir yüzde 16,63 sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

Nominal teklifin 31 milyar 219,9 milyon liraya ulaştığı ihalede, nominal satış 18 milyar 102 milyon lira, net satış ise 17 milyar 415,4 milyon lira oldu. İhalede basit faiz yüzde 35,86, bileşik faiz yüzde 39,07 olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3,2 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 31 milyar 182 milyon liralık teklif alındı. Bu kesime 16 milyar liralık satış yapıldı.

İKİ İHALEDE TOPLAM 73,4 MİLYAR LİRALIK BORÇLANMA

İki ihalenin sonuçlarına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet tahvillerinin yeniden ihracı yoluyla toplam 73 milyar 399,7 milyon lira borçlanmış oldu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#HAZİNE
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