Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanlığı haftaya 4 ihale düzenleyecek
Giriş Tarihi: 3.11.2023 11:22 Son Güncelleme: 3.11.2023 12:03

Hazine ve Maliye Bakanlığı haftaya 4 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ve 1 hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek.

AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı haftaya 4 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 6 Kasım'daki ilk ihalede 11 ay (343 gün) vadeli, hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün, 4 yıl (1435 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

7 Kasım'daki ilk ihalede 2 yıl (693 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün düzenlenecek diğer ihalede de 10 yıl (3619 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Hazine ve Maliye Bakanlığı haftaya 4 ihale düzenleyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA