Hazine ve Maliye Bakanlığı iç borçlanma stratejisini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığının ekim-aralık dönemi iç borçlanma stratejisinde, ekimde 66,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 68 milyar liralık, kasımda 78,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 78 milyar liralık, aralıkta 38,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 40 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Ekimdeki iç borçlanmanın 63,6 milyar lirasının piyasadan, 1,9 milyar lirasının kamuya satışlardan, 2,5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, kasımda iç borçlanmanın 76 milyar lirasının piyasadan, 2 milyar lirasının kamuya satışlardan, aralıktaki iç borçlanmanın ise 38 milyar lirasının piyasadan, 2 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 19 tahvil ihalesi düzenlenecek, 1 hazine bonosu yeniden ihraç edilecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Ekimde 81,4 milyar lira, kasımda 95,6 milyar lira ve aralıkta 109,7 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 103,3 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.