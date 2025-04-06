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Haberler Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Özgür Özel'e sert tepki: Gerçek dışı ithamları şiddetle reddediyoruz
Giriş Tarihi: 6.4.2025 12:29 Son Güncelleme: 6.4.2025 12:36

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Özgür Özel'e sert tepki: Gerçek dışı ithamları şiddetle reddediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik iddialarına sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "MASAK’ın adli mercilere ilettiği bilgiler, Bakanlık bilgisi ve onayı dışındadır. Bu süreçte, Sayın Bakanımızın ve Bakanlık makamlarının önceden bilgi sahibi olması veya müdahalesi söz konusu olamaz. Sayın Bakanımıza yönelik ısrarlı ve gerçek dışı ithamları şiddetle reddediyor ve kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Özgür Özel’e sert tepki: Gerçek dışı ithamları şiddetle reddediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, bugün gerçekleştirdiği kurultay konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanımızı mesnetsiz ve dayanaksız ifadelerle itham ederek bir kez daha hedef almıştır.

"ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ"

Birçok kez belirtildiği üzere, MASAK'ın adli mercilere ilettiği bilgiler, Bakanlık bilgisi ve onayı dışındadır. Bu süreçte, Sayın Bakanımızın ve Bakanlık makamlarının önceden bilgi sahibi olması veya müdahalesi söz konusu olamaz.

Sayın Bakanımıza yönelik ısrarlı ve gerçek dışı ithamları şiddetle reddediyor ve kınıyoruz.

Bu çerçevede, Sayın Bakanımıza yönelik itibar suikastı amaçlı iftira ve asılsız ithamlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır."

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Özgür Özel'e sert tepki: Gerçek dışı ithamları şiddetle reddediyoruz
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