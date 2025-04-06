Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Özgür Özel’e sert tepki: Gerçek dışı ithamları şiddetle reddediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, bugün gerçekleştirdiği kurultay konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanımızı mesnetsiz ve dayanaksız ifadelerle itham ederek bir kez daha hedef almıştır.