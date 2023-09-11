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Giriş Tarihi: 11.9.2023 15:01

Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

AA
Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 4 yıl (1372 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede, 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

HAZİNE 1 MİLYAR LİRA BORÇLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 13,1 milyon lira borçlanmaya gitti. İhalede, 2 yıl (749 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 23,73, bileşik faiz yüzde 25,14 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 697 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 525 milyon lira, net satış 463,1 milyon lira oldu.

Kamudan gelen 200 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 596 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 350 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece ihalede toplam 1 milyar 13,1 milyon lira borçlandı.

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Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
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