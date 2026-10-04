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Giriş Tarihi: 4.10.2026 14:10

Hazine'den 2 devlet tahvili ihalesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi ile 1 altın tahvili ve 2 kira sertifikası satışı yapacak.

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AA
Hazine’den 2 devlet tahvili ihalesi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvilini yeniden ihraç edecek, 1 altın tahvili ile 2 kira sertifikasını doğrudan satacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün, 5 yıl (1652 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,63 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Öte yandan 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışına imza atılacak.

Ayrıca yine yarın 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, altına dayalı kira sertifikası ile TLREFK'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışları yapılacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI #TAHVİL #ALTIN
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Hazine'den 2 devlet tahvili ihalesi
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