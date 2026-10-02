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Giriş Tarihi: 2.10.2026 12:54

Hazine'nin iki günlük ihale programı belli oldu: Altın ve dolar cinsi 8 tahvil satışta

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5-6 Ekim tarihlerinde 4 tahvil ihalesi ve 4 doğrudan satış gerçekleştirecek. İhraç takviminde sabit kuponlu ve TLREF'ye endeksli devlet tahvillerinin yanı sıra altın ve dolar cinsi borçlanma araçları da yer alıyor.

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Hazine’nin iki günlük ihale programı belli oldu: Altın ve dolar cinsi 8 tahvil satışta
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iç borçlanma takvimi kapsamında 8 ayrı işlem gerçekleştirecek. Bakanlığın yayımladığı takvime göre, 5 Ekim Pazartesi ve 6 Ekim Salı günlerinde toplam 4 tahvil ihalesi düzenlenecek, 4 borçlanma aracı ise doğrudan satılacak.

5 EKİM'DE 2 TAHVİL İHALESİ VE 3 DOĞRUDAN SATIŞ

Bakanlık, 5 Ekim Pazartesi günü 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilini yeniden ihraç edecek. Aynı gün 5 yıl (1652 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin de yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Pazartesi günü ayrıca 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili doğrudan satışa sunulacak. Altına dayalı kira sertifikası ile TLREFK'ye endeksli kira sertifikasının da 6 ayda bir kira ödemeli olarak doğrudan satışı yapılacak.

6 EKİM'DE DOLAR CİNSİ TAHVİL SATIŞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 Ekim Salı günü 4 yıl (1435 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'ye endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç edecek.

Aynı gün 8 yıl (2912 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı da gerçekleştirilecek.

Bakanlık, salı günü ayrıca 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli dolar cinsi devlet tahvilini doğrudan satış yöntemiyle yatırımcılara sunacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI #HAZİNE
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Hazine'nin iki günlük ihale programı belli oldu: Altın ve dolar cinsi 8 tahvil satışta
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