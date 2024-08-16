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Giriş Tarihi: 17.8.2024

Hazine’ye 1 milyar 346 milyon dolar kira geliri

Hazine’ye 1 milyar 346 milyon dolar kira geliri
Beyoğlu'nda bulunan Tersane İstanbul'u ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Tersane, Cumhuriyet döneminde de askeri ve sivil gemilerin yapımı, bakımı ve onarımında kullanıldı. Proje alanı, son 30 yılda tersane işlevini yitirmişti. Ttarihi tersanemizin karakterini koruyarak bu alanı gelecek nesillere aktarmak için 'Tersane İstanbul' projesini geliştirdik. Özellikle, yaklaşık 150 yıldır sivillere kapalı bu alanda, tarihi dokuyu koruyarak vatandaşlarımızı tekrar haliçle buluşturma amacını taşıyoruz" dedi.

4 FAZDA İNŞA EDİLİYOR
1.8 kilometre kıyı bandına sahip Tersane İstanbul, 4 fazda inşa ediliyor. 23 Şubat 2019'da temeli atılarak çalışmaları başlayan proje ilerleme seviyesi yüzde 69'a ulaştı. Halka açılacak birinci faz kapsamında olan 25 ve 26'ncı blokların kısmi kabulünü 11 Haziran'da yapıldı. Tersane İstanbul'da, bu yıl bitmeden birinci fazın tamamlanmasını hedeflediklerini aktaran Bakan Uraloğlu, "Yaklaşık 889 milyon dolarlık dev bir yatırım olan böyle bir cazibe merkezini kamu kaynağı kullanmadan gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, şöyle devam etti: "Proje kapsamında sahil şeridinde yürüyüş ve bisiklet parkurları, kafe ve dinlenme mekanları, sosyal aktivite alanları ve bin kişilik cami, kütüphane gençler ve öğrenciler için deneyim odaklı aktivite alanları, tarihi yarımadanın turizmini destekleyen konaklama alanları, 70'er yatlık 2 yat limanı ve su sporları alanları oluşturuyoruz. Böylece sahil hattını vatandaşlarımızla buluşturacağız."

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Hazine’ye 1 milyar 346 milyon dolar kira geliri
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