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Giriş Tarihi: 1.7.2024 11:11 Son Güncelleme: 1.7.2024 11:25

Haziran 2024 enflasyon beklentisi açıklandı! İşte anket sonuçları

3 Temmuz'da açıklanacak haziran 2024 enflasyon verisi öncesi beklentiler açıklandı. Ankete katılan ekonomistler TÜFE tahminini bildirdi.

AA
Haziran 2024 enflasyon beklentisi açıklandı! İşte anket sonuçları

Ekonomistlerin katıldığı anket sonucuna göre haziran 2024 enflasyon beklentisi açıklandı. İşte tahminler...

HAZİRAN 2024 ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI!

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,28 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,28 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,90, en yüksek yüzde 3,00 aralığında yer aldı.

YÜZDE 72,68'E İNECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 72,68'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi haziranda yüzde 42,61 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta yüzde 3,37 artış kaydetmişti.

2024 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak 43,31 6,84 6,7
Şubat 42,46 4,04 4,53
Mart 45,58 3,67 3,16
Nisan 43,65 3,22 3,18
Mayıs 43,95 3,04 3,37
Haziran 42,61 2,28
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Haziran 2024 enflasyon beklentisi açıklandı! İşte anket sonuçları
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