Hazirandan itibaren dezenflasyon

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. 2024 enflasyon tahmini iki puan artırılarak yüzde 38'e çıkarıldı. Tahmin aralığının üst bandında ise değişiklik yapılmadı. Banka, 2025 için yüzde 14, 2026 için ise yüzde 9 olan beklentisini ise değiştirmedi. TCMB'nin Ankara'daki idare merkezinde sunum yapan TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyonda düşüş sağlanana kadar sıkı para politikasına devam edecekleri mesajını verdi. Karahan, "Haziran'dan itibaren yaşayacağımız dezenflasyon sürecinde, enflasyonu, belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise, para politikası duruşumuzu sıkılaştıracağız. Bundan sonra da enflasyon görünümünde bozulma olması halinde ek sıkılaşma yapmaya hazırız" dedi. Para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, TL'de reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceğini söyleyen Karahan böylelikle, yılın geri kalanında enflasyonun istikrarlı olarak gerileyeceği dezenflasyon dönemine girileceğini ifade etti.Talep koşullarının dirençli seyrettiğini, bu nedenle yılın ilk yarısında çıktı açığının önceki rapor öngörülerine göre daha yukarıda olacağını tahmin ettiklerini söyleyen Karahan, sıkı para ve maliye politikasının eşgüdümünün katkısıyla, iç talepteki dengelenme sürecinin devam edeceğini vurguladı. Karahan, "İlk 4 ayda tahminlerimizin 4 puan üzerinde bir enflasyon gerçekleşti. Bunu telafi etmek ek sıkılaşma ile dahi çok kolay değil. İlk 4 ay gerçekleşmesi ile yüzde 36 hedefini baz senaryo olarak korumayı doğru bulmadık, enflasyon görünümünde bozulma olması halinde ek sıkılaşmaya hazırız" diye konuştu. Mayısta 25 metreküp bedelsiz doğalgaz kullanımı düzenlemesinin sona ermesinin, aylık enflasyonu 0.7 puan yukarı yönlü etkileyeceğini belirten Karahan, zirveyi yüzde 75-76 olarak gördüklerini belirtti. Mart toplantısında yapılan ilave parasal sıkılaştırmanın yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin TL'ye olan güvenini artırdığını ve bunun rezervlere olumlu yansıdığını söyleyen Karahan, "22 Mart-26 Nisan döneminde, yabancı para cinsi mevduatlar 7 milyar dolar geriledi. Bu dönemde, brüt rezervler yatay seyretti, swap hariç net rezervler ise 16.4 milyar dolar iyileşti" dedi. Karahan, bir rezerv hedefleri olmadığını da söyledi.