Hedef 2 milyar dolar... Bakan Bolat açıkladı: O ülke ile anlaşma güncellenecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, Kuzey Makedonya Uluslararası İşbirlikleri ve Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Zülfikar Zeynula'yı Bakanlıkta ağırladığını belirterek, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

TÜRK FİRMALARINDAN 2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Bolat, iki ülkenin köklü dostluk ve güçlü beşeri bağlarının ekonomik ilişkilere de katkı sağladığını kaydetti.

Uluslararası platformlardaki işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası platformlarda sergilediğimiz güçlü işbirliğinden duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik. Kuzey Makedonya ile serbest ticaret anlaşmamızın güncellenmesiyle 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Türk firmalarımızın 2 milyar dolarlık yatırımla 10 binden fazla kişiye istihdam sağlaması ve müteahhitlik firmalarımızın yaklaşık 2 milyar dolar değerinde 45 projeyi üstlenmesi, ekonomik ortaklığımızın gücünü açıkça ortaya koymaktadır."

TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA İŞ FORUMU ÜSKÜP'TE DÜZENLENECEK

Bolat, 12 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'nun yeni işbirliklerine zemin hazırlamasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Foruma Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, başbakan yardımcıları, 10'a yakın bakan ve 300'ü aşkın iş insanının katıldığını hatırlatan Bolat, bir sonraki iş forumunu Üsküp'te gerçekleştirmeyi temenni ettiklerini ifade etti.

BALKANLAR'DAKİ ÇALIŞMALAR İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRİYOR

Türkiye'nin Balkanlar ve Kuzey Makedonya'daki faaliyetlerine de değinen Bolat, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Bursları aracılığıyla yürütülen çalışmaların son yıllarda meyve verdiğini belirtti.

Bolat, taraflar arasındaki gönül bağlarının daha da güçlendirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"TİCARETİN YÜZYILI" HEDEFİ

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna işaret etti.

Bolat, "Ticaretin Yüzyılı"nı da yazmak amacıyla iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ve işbirliğini her alanda daha ileriye taşımakta kararlı olduklarını kaydetti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör