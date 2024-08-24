Hedef 2025’te yapay zekâda ilk 20 ülke arasına girmek

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman yeni yasama döneminde kurulması planlanan, 'Yapay Zekâ Komisyonu'nun Dijital Mecralar Komisyonu ile birlikte çalışacağını açıkladı. Uzmanların dinlenmesinin ardından yapay zekâ ile ilgili bir rapor hazırlanacağını belirten AK Partili Yayman, "Bu noktada, bir yasa çalışması ve yapay zekâ ile ilgili kanun hazırlıklarının yapılması gündeme gelecek, değerlendireceğiz ve muhalefetle beraber bu konuyu ele alacağız" ifadelerini kullandı. Yeni yasama döneminde kurulması planlanan, 'Yapay Zekâ Komisyonu' ile ilgili çalışmaları değerlendiren Yayman, yapay zekânın tüm dünyada tartışıldığını belirterek, "Meclis yaz dönemine girmeden önce bu konuyu ele aldı ve bir yapay zekâ komisyonu kurulmasıyla ilgili karar alındı. Bu çok önemli bir gelişme. Türkiye'nin de yapay zekâyla ilgili çalışmaları var. Başta Cumhurbaşkanlığında yürütülen çalışmalar, milli teknoloji hamlesi, Dijital Dönüşüm Ofisi, Dijital Mecralar Komisyonu'nun kurulması, AK Parti'de Dijital Mecralar Başkanlığı'nın kurulması, İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nın kurulması; bunlar bizim bu konuya ne kadar önem verdiğimizin de bir ispatı" ifadelerini kullandı. Yayman, Türkiye'nin yapay zekâ konusunda büyük potansiyele sahip olduğunu ve 2025 yılında bu konuda ilk 20 ülke arasına girme hedefi olduğunu vurguladı.