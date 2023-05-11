Hedef 30 milyar dolarlık ihracat

Madencileratıkları ekonomiyekazandırmakiçin kolları sıvadı.Temiz enerjiye geçişinmadenlerle mümkünolacağını söyleyenTürkiye İhracatçılarMeclisi (TİM) MadenSektör Kurulu ve İstanbul Madenİhracatçıları Birliği (İMİB) BaşkanıRüstem Çetinkaya, "İhracatı 30 milyardolara çıkarma hedefiyle çalışıyoruz"dedi.Çetinkaya, İtalya'nın Bari şehrinde gazetecilere maden sahasını gösterdi. 2050'de madene olan talebin 50 kat artmasının öngörüldüğünü anlatan Çetinkaya, "Enerji bağımsızlığının yolu kendi madenlerimizi çıkarmaktan geçiyor. Sektörümüzün GSMH'deki payı yüzde 1.3'ler seviyesinde. 27 sektör arasında 15'inci sıradayız. Bunu çok daha yukarılara çıkaracak potansiyelimiz var" dedi. "Çevreciler bizimle temas kurmak istemiyor" diyen Çetinkaya, "'Madenler çıkarılmasın' diyen çevreci savını kabul etmiyoruz. Biz kanunlarla tanımlanmış bir iş yapıyoruz. Kamu otoritesi tarafından yılda 27 kez denetleniyoruz" diye konuştu. İtalya'da mermer ocaklarından çıkan pasaların değerlendirildiğini belirten Çetinkaya, "Biz bu projeyi Avrupa'daki örnekleri gibi hayata geçirmek istiyoruz" diye konuştu. İMİB Başkan Yardımcısı Eyüp Batal ve Yönetim Kurulu Üyesi Funda Bekişoğlu da madenler hakkında doğru bilinen birçok yanlış olduğuna dikkat çekti.