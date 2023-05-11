Hedef 30 milyar dolarlık ihracat

Madenciler
atıkları ekonomiye
kazandırmak
için kolları sıvadı.
Temiz enerjiye geçişin
madenlerle mümkün
olacağını söyleyen
Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) Maden
Sektör Kurulu ve İstanbul Maden
İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı
Rüstem Çetinkaya, "İhracatı 30 milyar
dolara çıkarma hedefiyle çalışıyoruz"
dedi.
TEMİZ ENERJİNİN TEMELİ
Çetinkaya, İtalya'nın Bari şehrinde gazetecilere maden sahasını gösterdi. 2050'de madene olan talebin 50 kat artmasının öngörüldüğünü anlatan Çetinkaya, "Enerji bağımsızlığının yolu kendi madenlerimizi çıkarmaktan geçiyor. Sektörümüzün GSMH'deki payı yüzde 1.3'ler seviyesinde. 27 sektör arasında 15'inci sıradayız. Bunu çok daha yukarılara çıkaracak potansiyelimiz var" dedi. "Çevreciler bizimle temas kurmak istemiyor" diyen Çetinkaya, "'Madenler çıkarılmasın' diyen çevreci savını kabul etmiyoruz. Biz kanunlarla tanımlanmış bir iş yapıyoruz. Kamu otoritesi tarafından yılda 27 kez denetleniyoruz" diye konuştu. İtalya'da mermer ocaklarından çıkan pasaların değerlendirildiğini belirten Çetinkaya, "Biz bu projeyi Avrupa'daki örnekleri gibi hayata geçirmek istiyoruz" diye konuştu. İMİB Başkan Yardımcısı Eyüp Batal ve Yönetim Kurulu Üyesi Funda Bekişoğlu da madenler hakkında doğru bilinen birçok yanlış olduğuna dikkat çekti.