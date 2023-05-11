Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Hedef 30 milyar dolarlık ihracat
Giriş Tarihi: 12.5.2023

Hedef 30 milyar dolarlık ihracat

Feride CEM Feride CEM
Hedef 30 milyar dolarlık ihracat
Madenciler atıkları ekonomiye kazandırmak için kolları sıvadı. Temiz enerjiye geçişin madenlerle mümkün olacağını söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Rüstem Çetinkaya, "İhracatı 30 milyar dolara çıkarma hedefiyle çalışıyoruz" dedi.

TEMİZ ENERJİNİN TEMELİ
Çetinkaya, İtalya'nın Bari şehrinde gazetecilere maden sahasını gösterdi. 2050'de madene olan talebin 50 kat artmasının öngörüldüğünü anlatan Çetinkaya, "Enerji bağımsızlığının yolu kendi madenlerimizi çıkarmaktan geçiyor. Sektörümüzün GSMH'deki payı yüzde 1.3'ler seviyesinde. 27 sektör arasında 15'inci sıradayız. Bunu çok daha yukarılara çıkaracak potansiyelimiz var" dedi. "Çevreciler bizimle temas kurmak istemiyor" diyen Çetinkaya, "'Madenler çıkarılmasın' diyen çevreci savını kabul etmiyoruz. Biz kanunlarla tanımlanmış bir iş yapıyoruz. Kamu otoritesi tarafından yılda 27 kez denetleniyoruz" diye konuştu. İtalya'da mermer ocaklarından çıkan pasaların değerlendirildiğini belirten Çetinkaya, "Biz bu projeyi Avrupa'daki örnekleri gibi hayata geçirmek istiyoruz" diye konuştu. İMİB Başkan Yardımcısı Eyüp Batal ve Yönetim Kurulu Üyesi Funda Bekişoğlu da madenler hakkında doğru bilinen birçok yanlış olduğuna dikkat çekti.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Hedef 30 milyar dolarlık ihracat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA