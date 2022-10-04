Hedef ülkeye ihracat yapana 20 puan fazla destek

Türkiye İhracat Seferberliği'nin Trabzon buluşmasında ihracat destekleriyle ilgili bilgi veren Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, hedef ülkelere ihracat yapanlara ilave 20 puan destek verdiklerini açıkladı. Sabah Yazarı Feride Cem'in moderatörlüğünde düzenlenen "İhracatın Potansiyeli ve Finansmanı" panelinde soruları yanıtlayan Kılıçkaya, ihracatla ilgili çerçeve destek mekanizması hazırladıklarını belirterek, "14 farklı mevzuat ile tüm destekler çerçeve üst bir kararda toplandı. Uygulamaya yönelik hususlar genelgelerle düzenlenerek güncel dinamiklerin hızlı bir şekilde mevzuata yansıtılması amaçlandı. İki haftaya kadar bütün genelgeler çıkacak. Destekleri sadeleştirdik, anlaşılır, yenilikçi, işlevsel ve yalın hale getirdik. Destek oranları yüzde 50 ve 75 olarak düzenlendi" dedi.Pazara giriş proje hazırlama, çok kanallı zincir mağaza ve ihracat konsorsiyum adı altında üç yeni destek paketi hazırladıklarını hatırlatan Kılıçkaya, e-ihracat konusunda da ayrı bir destek mekanizması geliştirdiklerini belirtti. Hedef ülkelere yönelik de özel destekler verdiklerini anlatan Kılıçkaya, "Çin, Hindistan ve Japonya için çevrimiçi mağaza hedef ülke ve e-ticaret paydaşlarından alınan hizmet desteği sağlıyoruz. Pazaryeri komisyon giderlerine de hedef ülkelerde destekler veriliyor" dedi. Hedef ülkelere ilave destek verdiklerinin de altını çizen Kılıçkaya, "Şu anda destek oranları yüzde 50 ve 75. Hedef ülkelere ihracat yapılıyorsa bu orana 20 puan ilave ediliyor. Eğer hedef ülkelerde, hedef sektörlere ihracat yapılıyorsa bu orana 25 puan ilave yapılıyor" açıklamasında bulundu.Eximbank Genel Müdürü Ali Güney de, ihracat yapılan illerin lokasyon olarak yüzde 90'ında şubeleştiklerini belirterek, "Dijitalleşmeye de önem veriyoruz. İhracatçılarımız hem internet hem de mobil aplikasyondan başvuru yapabiliyor" dedi. 2021'de 22.5 milyar dolarlık nakdi kredi desteği sağladıklarını vurgulayan Güney, bankacılık sektöründeki ihracat kredilerinin yüzde 52'sinin Eximbank kanalıyla verildiğini anlattı. Uluslararası sermaye piyasalarından fon 9 milyar dolarlık fon temin ettiklerinin altını çizen Güney, alacak sigortası tarafında da büyüdüklerini belirtti. Dünyada resesyon konuşulurken alacak sigortasının daha da önemli hale geldiğinin altını çizen Güney, "2021'de 46.1 milyar dolarlık alacak sigortası desteği sunduk. Eylül ayı itibarıyla nakdi krediler ve alacak sigortası olarak toplam 34.5 milyar dolarlık destek sağladık. Yıl sonu hedefimiz 50 milyar dolar" diye konuştu. Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusunda da çalışmalar yaptıklarını belirten Güney, şunları söyledi: "10 milyon doların üzerindeki kredileri sürdürülebilirlik kriterine sokuyoruz. 2 milyar dolar sürdürülebilirlik temalı krediyi yurtdışından getirdik."İhracatı Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Kasım Akdeniz, ihracatın GSYH'ye katkısının yüzde 25, büyümeye katkısının ise yüzde 47 olduğunu belirterek, "Buna karşın bankacılık kredilerinden az miktarda yararlanıyorlar. Krediler içinde ihracatın payı yüzde 12. Bunun da yarısını Eximbank sağlıyor" dedi. KOBİ'lerin banka kredilerinden aldıkları payın yüzde 24 olduğunu dile getiren Akdeniz, şöyle konuştu: "İGE'nin temel amacı toplam krediler ve KOBİ kredileri içinde ihracatın payını artırmak. Ekim 2021'de kurulduk. Mart 2022'de kefalet üretmeye başladık. Ağustos 2022'de çoklu banka yapısına geçtik. Sadece Eximbank vardı, şimdi diğer bankalar da olacak. Ekimde 20 banka entegrasyonunu tamamlayarak kefalet üretmeye başlayacaklar." Kefalet sistemine ilişkin de bilgi veren Akdeniz, "840 milyon TL kaynak kaldıraçla 12 milyar TL kefalete dönüştü. 13.3 milyarlık bir kredi paketi oluştu. KOBİ'ler bu paketten 20 milyon TL, KOBİ dışı firmalar ise 30 milyon TL çekerek yararlanabiliyor. Aralık 2022'de bitecek" dedi. Akdeniz, 20 bankayla yapılan protokol sonrasında 1.4 milyar liralık kefaletin 25 milyarlık krediye dönüşeceğini, Hazine'yle yapılan protokol çerçevesinde ise 1 milyar 750 milyon TL'lik kaynağın 26 milyarlık kredi paketine dönüşeceğini açıkladı.Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, ticaretin ve turizmin merkezi olan Trabzon'un Karadeniz tarihinin ilk dönemlerinden bu yana Asya ve Avrupa arasında iletişim merkezi olduğunu söyledi. Ustaoğlu, "Ticaretin en önemli yolu olan İpek Yolu üzerinde bulunan Trabzon ve Sinop limanlarından Avrupa'ya taşınan mallar bu şehirlerimizin lojistik anlamda ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Kadim şehir Trabzon her alanda olduğu gibi ticaret merkezi olmasıyla da büyük bir güç olmuş ve uzun yıllardır bu önemini sürdürmüştür. Trabzon ilimizde ticaret ve sanayide atılan adımlarla üretim ve ithalatta yatırımların sonucu memnuniyet veren düzeylere ulaşmış ve daha da artacak seviyelere ulaşacağını göstermektedir" dedi.Ülkemiz açısından açıklanan ihracat rakamlarının kendilerini de memnun ettiğini anlatan Ustaoğlu, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki atılım yolcuğu zorlu bir yolculuk. Birçok engellemelere rağmen kararlı şekilde devam ediyor. Ticaret ve sanayide atılan adımlar bizi daha da memnun edecek seviyelere ulaşacak. İlimiz 130 ülkeye ihracat yapıyor. Bununla yetinmeyerek şehrimizin bölgede, ülkemizde ve dünyada söz sahibi olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada ilimizin en önemli vizyoner yüzü iş insanlarımızın da bizim önemli değerimiz olduğunu belirtmeliyim. Önümüzdeki dönemlerde de Trabzon'un girişimci ruh ve yüksek özgüveni ile ihracata çok büyük katkılar sunacağına güvenimiz sonsuz."Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Trabzon'un çok güzel bir yıl geçirdiğini, uzunca bir süreden sonra gelen Trabzon Spor Kulübü'nün şampiyonluğu ile çok büyük bir mutluluk yaşadıklarını kaydetti. Zorluoğlu, turizmde de güzel bir yıl geçirerek 700 binden fazla yabancı turisti Trabzon'da ağırladıklarını kaydetti. Zorluoğlu, "2022 yılında, turizmden 1 milyar dolarlık gelir elde ettik. Buna 1.2 milyar dolarlık ihracat gelirinin eklenmesiyle toplam 2 milyar dolarlık bir rakama ulaştık" dedi.Zorluoğlu, "İhracatta da iddialı olan Trabzon birçok sektörde 130'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdi. 2022 yılı sonuna kadar şimdiye kadar elde edilen gelir daha da artacak ve 2023'tea ise bu rakamların çok üstüne çıkacağız. Dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Ülkemizin önemli dinamiklerini oluşturan ihracatçılarımız, üreticilerimiz, yatırımcılarımızın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Bakanımızın öncülüğünde bir araya getiren bu toplantılarla daha da güçleneceğine inanıyoruz" diye konuştu.1990 yılından beri Trabzon Sürmene'de faaliyet gösteren ve 2011 yılına kadar Pakpen bölge bayiliğini yürüten Doğupen, 2011'de kendi markasını tüketicilerle buluşturdu. Yeniliğe ve Ar-Ge'ye büyük önem veren şirket, 2018 yılında dünyada bir ilke imza atarak kendinden merkezli contalı kasa üretimini gerçekleştirdi. Doğupen Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Şengün, Doğupen'in her geçen gün pazar payını büyüttüğünü belirterek, "2018 yılında dünyada ve ülkemizde olmayan, kendinden merkezli contalı kasa üretimi ile bir ilke imza attık. Bu vesile ile pencereye bir yenilik getirmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Kendinden merkezli contalı kasa pencerelerimizin kullanımını ülkemizde yaygınlaştırmak öncelikli hedefimiz" dedi. Önümüzdeki yıllarda ihracat paylarını daha da artırmayı planladıklarının bilgisini veren Şengün, "Kendinden merkezli contalı pervazlı kasa ile izolasyon ve konforlu pencere sunmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Şirkette 150 kişinin istihdam edildiğini aktaran Şengün, sektöre dair şu değerlendirmelerde bulundu: "İnşaat sektörü son yıllarda bir miktar daraldı. Ancak TOKİ projeleri sektörümüzde büyük bir heyecan yarattı. İç pazarın da yeniden canlanacağına inancımız tam."