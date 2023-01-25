Helal Akreditasyon Kurumu bugüne kadar 28 "helal akreditasyon" kararı aldı

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), bugüne kadar 28 başvuru için "helal akreditasyon" kararına imza attı.

HAK verilerinden derlediği bilgiye göre, kuruluş sürecini ve altyapısını tamamlayan Kurum, Ekim 2019'dan itibaren tüm dünyadan akreditasyon taleplerini kabul etmeye başladı.

Kuruma, bugüne kadar yarısı yurt dışında yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşlarından olmak üzere toplam 97 akreditasyon talebi geldi.

Söz konusu taleplerin tümünün, başvuran kuruluşların ulusal ve uluslararası kurallara ve standartlara göre belge verip vermediklerine yönelik incelemeleri bitirilirken eksiklikler ilgili kuruluşlara bildirildi.

Bu kapsamda HAK, 19'u geçen yıl olmak üzere toplam 28 akreditasyon kararı aldı. Söz konusu akreditasyon kararları, ürün ve hizmetleri helal olarak belgelendiren yerli ve yabancı kuruluşların yanı sıra personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar ile laboratuvarları da kapsıyor.

Ayrıca toplam 97 dosya arasından 33'ü de başvuru sahibi kuruluşların asgari gereklilikleri sağlayamamalarından dolayı "olumsuz" olarak neticelendirildi.

Geriye kalan tüm dosyaların teknik incelemesi de tamamlanırken tespit edilen eksiklikler kuruluşlara bildirildi. Bu dosya sahiplerinin eksikliklerini gidermesi halinde, başvuruları takip eden aşamalara sevk edilecek.

Türkiye ve dünyada ağırlıklı olarak gıda sektöründe helal belgelendirme bulunuyor. Kesimhaneler ile dayanıklı veya dayanıksız gıda ürünleri imal eden firmalar, tüketici tercihleri uyarınca ürünleri için helal belgesi alıyor.

Son dönemde ise helal belgelendirme gıda endüstrisiyle sınırlı kalmadı. Bu kapsamda, yemek sunumu ve gıda ambalajları gibi doğrudan temel gıda endüstrisiyle bağlantılı sektörler ile kozmetik ve turizm hizmetleri gibi alanlar da helal belgelendirmeye konu oluyor. HAK da tüm bu alanlarda helal belgelendirme faaliyeti yürüten kuruluşları, asgari gereklilikleri sağlamaları halinde akredite ediyor.

SAHADA TETKİK YAPILIYOR

Akredite bir helal belgesi alabilmek için İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımlarıyla hazırlanan ve bu alandaki en uygulanabilir standartları temsil eden İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) kurallarına uygun hareket edilmesi gerekiyor. SMIIC kuralları da gıda, kozmetik ya da turizm sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin üretim ve hizmet sunum esasları, bilgi-belge yönetimi ile çevresel şartlar gibi konulardaki asgari gerekliliklerini ortaya koyuyor. HAK, sahada gerçekleştirdiği tetkikler neticesinde tüm bu gereklilikleri sağladığını doğruladığı bir işletmeye helal belgesi düzenliyor.

HAK EĞİTİM MERKEZİ OLUYOR

Kurum, helal belgelendirme alanındaki insan kaynağının güçlendirilmesi için de çalışma yürütürken bu konuda SMIIC ile iş birliği protokolü imzalandı. HAK, dünya genelinde helal kalite altyapısı alanında "eğitim üssü" haline gelme hedefiyle farklı alanlarda eğitimler düzenlemeye başladı. Bu kapsamda HAK'ın bugüne kadar gerçekleştirdiği 33 eğitim programıyla hem yurt içinde hem de Avustralya'dan Hindistan'a, Tunus'tan Azerbaycan'a kadar 26 ülkede 690'dan fazla katılımcıya ulaşıldı.