“Helal belgelendirmenin laboratuvar altyapısına sahip olmak istiyoruz”

İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) ve İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) iş birliğiyle düzenlenen 7. Dünya Helal Zirvesi ve 8. İİT Helal Expo'da gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, helal belgelendirmenin laboratuvar alt yapısına sahip olmak istiyoruz, inanç coğrafyamızdaki ülkelere destek olacağız" diye konuştu. Şahin, "Çünkü biz 67 yıllık geçmişi olan ve dünyadaki bütün standardizasyon kuruluşlarının üyesi durumunda bulunan çok köklü bir kuruluşuz. Bu misyonumuzu helal belgelendirmesini bütün İslam coğrafyasında bütün kültür coğrafyamızda yaygınlaştırmak istiyoruz." dedi.



"SMIIC STANDARDINI REFERANS KABUL EDİYORUZ"

SMIIC'in bu zamana kadar 40'in üzerinde standart belirlediğini ve bu standartların büyük kısmının helal konusuyla alakalı olduğunu belirten Şahin şöyle devam etti: "Biz 43 İslam ülkesinin üye olduğu teşkilatın belirlemiş olduğu helal standartlarını referans olarak kabul ediyoruz. Bu standartları referans olarak kabul eden bir kurumumuz var o da Helal Akreditasyon Kurumu. Helal Akreditasyon Kurumu bu standartlar çerçevesinde belgelendirme yapabilecek kapasitede olan yani hem beşeri hem teknik altyapıya sahip kuruluşları belgelendiriyor. Kurucusu olduğumuz SMIIC'in standartlarına sahip çıkıyor, helal akreditasyon kurumumuz aracılığıyla bu standartları kabul ediyor, benimsiyor. TSE olarak belgelendirme faaliyetlerimizi bu standartlara göre yürütüyoruz."



HELALE ORTAK BELGELENDİRME



İslam inancına sahip tüketicinin ortak hassasiyetleri kapsamında yapılmış belgelendirmeye tabi ürünlerin belli bir güvenlik içerisinde kullanılmasını istediklerini kaydeden Şahin, "Buradaki hassasiyetimiz şu, gerek 7 trilyon dolarlık miktarın, gerekse SMIIC'e üye olarak ülkelerin ve dünya nüfusu içindeki ülkelerin paylarının giderek artacağını düşünürsek İslami hassasiyetlere sahip yani 'ben Müslümanım' diyen insanların tükettiği ürünlerdeki aradıkları bekledikleri helale ilişkin ne var ise bunların bütün İslam ülkeleri tarafından bir ortak belgelendirmeyle tanınır ve ticareti kolaylaştır bir hale getirebilmek için gerekli faaliyetleri sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

"KÖKLÜ KURULUŞUZ"



Şahin, TSE olarak yapmak istediklerini şöyle sıraladı: "Bir helal belgelendirmenin bir laboratuvar altyapısı ihtiyacı var ise bu çok önemli bir ihtiyaçtır. O laboratuvar yapısına TSE olarak sahip olmak. Helal belgelendirmenin ciddi bir personel altyapısına beşeri altyapıya sahip olmak icap ediyorsa bunları yetiştirmek ve bunları sürekli geliştirmek ayrıca helal belgelendirmesi yapmak isteyen bizim kültür ve inanç coğrafyamızdaki diğer ülkelerin belgelendirme kuruluşlarının altyapılarını güçlendirmek anlamında yapılacak faaliyetlere destek olmak, onların gelişmesini sağlamak. Çünkü biz 67 yıllık geçmişi olan ve dünyadaki bütün standardizasyon kuruluşlarının üyesi durumunda bulunan çok köklü bir kuruluşuz. Bu misyonumuzu helal belgelendirmesi alanında da bütün İslam coğrafyasında bütün kültür coğrafyamızda yaygınlaştırmak istiyoruz."

3 KITADA HELAL BELGELENDİRMESİ YAPIYORUZ

TSE'nin iştiraki olduğu ICAS Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi Genel Müdürü Hakan Ergin de, "2022 yılında özellikle Azerbaycan merkezli olarak Türki Cumhuriyetlerde, Hollanda merkezli olarak Batı Avrupa ve Moldova merkezli olarak da Balkan ülkelerinde helal ürün alanında belgelendirme çalışmalarımıza hız vereceğiz. Helalle ilgili alanımız bu ama biz çok farklı alanlarda da hizmet veriyoruz. Bazı Afrika ülkelerinde çalışmalara başladık, AB ile de yapıyoruz. Ürün gözetimi, ürün sertifikasyonu, Katar'da bir bakanlığa bir gıda güvenliği sistemi kurulumu üzerine danışmanlık çalışması yapıyoruz. Yani biz uygunluk değerlendirmesinin her alanında sertifikasyon, test gözetim, bir kamu kuruluşumuzun Türkiye'de ithalatı gibi limanlarda gözetim yapıyoruz. Yani biz uygunluk değerlendirmenin her alanında faaliyet gösteriyoruz." diye konuştu.