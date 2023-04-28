Helal belgeli ürünlerin ithalatında yararlanıcıları aldatıcı uygulamalara karşı düzenlemeye gidildi

Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK) hazırladığı Helal Uygunluk Belgeli Ürünlerin İthalatına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, ithal edilerek iç piyasaya arz edilecek ürünlerdeki helal uygunluk işaretlerinin ve bu ürünler için ihtiyari olarak düzenlenen helal uygunluk belgelerinin haksız ticari uygulama teşkil etmesini engellemeyi, ilgili düzenlemelere uygunluğunu sağlamayı, tüketicileri diğer yararlanıcıları aldatıcı uygulamalara karşı korumayı amaçlıyor.

Buna göre, piyasaya arz edilecek ve HAK'ın akreditasyon hizmeti verdiği uygunluk değerlendirme alanlarına konu ürünlere yönelik helal uygunluk değerlendirmesi yapacak kuruluşların, Kurumun taraf olduğu ikili, çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmaları kapsamında diğer ülkelerce yetkili kılınmış kurumlarca helal akreditasyonu zorunlu olacak.

İthalat yoluyla piyasaya arz edilecek ürünlerin helal işareti, markası, damgası, resmi veya herhangi bir helal ibaresi taşıması halinde, belirtilen kurum ve kuruluşlarca belgelendirilmesi gerekecek.

Belirlenen kurum ve kuruluşlarla bunların helal uygunluk belgesi verdiği firma ve ürün gruplarına ilişkin bilgiler Kurum tarafından gümrük idaresiyle paylaşılacak.

Kurumca ve kurumun yetkilendirdiği kurum veya kuruluşlarca yapılacak kontrollerde Türkiye Gümrük Bölgesi'ne girişi uygun bulunmayan ürünler, mahrecine iade, üçüncü ülkeye transit veya ihraç kaydıyla satış ya da masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha edilmek üzere bulunduğu gümrük idaresine terk edilebilecek.

Yönetmelik 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.