Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel helal ekonomisinin 2029 sonuna kadar 3,5 trilyon dolarlık hacmi aşmasının beklendiğini belirtti. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 12. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2026'nın açılışında konuşan Bolat, helal ekonomisinin gıdadan kozmetiğe, ilaçtan turizme, lojistikten finansa kadar geniş bir sektöre yayıldığını ifade etti.
HELAL EKONOMİSİNDE 3,5 TRİLYON DOLAR HEDEFİ
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda düzenlenen zirve, bu yıl "Küresel Ticaret, Ortak Değerler" mottosuyla gerçekleştiriliyor.
Zirvenin açılışında konuşan Bakan Bolat, küresel ölçekte yaşanan sıcak çatışmalar, jeopolitik gerilimler, ekonomik yavaşlama ve uluslararası ticarette korumacı eğilimlerin arttığı bir dönemde işbirliğinin önemine dikkati çekti.
Helal ekonomisinin artık yalnızca gıda sektörüyle sınırlı olmadığını vurgulayan Bolat, şu ifadeleri kullandı:
"Bunun yanı sıra helal ekonomisinde de dev adımlarla ilerleme olduğunu görüyoruz. Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de biz Müslümanlara verdiği bir emir olarak helal ve güzel tüketmek konusunda ödevlerimiz var. Helal konusu artık gıdadan kozmetiğe, ilaca, sağlığa, turizme, lojistik ve finans sektörleri gibi geniş alana yayılmış bulunmaktadır. Son dönemde İslam dünyasında helal akreditasyon kuruluşları arasında ortak standartların geliştirilmesi, işbirliğinin güçlendirilmesi ve bu kuruluşların çatı bir teşkilat altında toplanması yönünde kayda değer çalışmalar yürütülüyor."
Bolat, gıda, turizm, tekstil, ilaç, kozmetik, medya ve eğlence gibi sektörleri kapsayan küresel helal ekonomi tüketim hacminin 2024 yılında yüzde 7 artışla 2,6 trilyon dolara ulaştığını bildirdi. Helal tüketim harcamalarının 1,5 trilyon dolarlık bölümünü gıda ürünlerinin oluşturduğunu belirten Bolat, İslami finans sektörünün büyüklüğünün ise 6 trilyon dolara ulaştığını kaydetti.
TÜRKİYE'NİN İSLAM ÜLKELERİYLE TİCARET HEDEFİ YÜZDE 30
İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülkenin toplam milli gelirinin yaklaşık 10 trilyon dolar olduğunu belirten Bolat, bu ülkelerin kendi aralarındaki dış ticaret hacminin ise 979 milyar dolar civarında seyrettiğini söyledi.
İİT üyesi ülkelerin Türkiye'nin dış ticaretindeki payının 2002 yılında yüzde 11 olduğunu hatırlatan Bolat, bu oranın geçen yıl yüzde 26'ya, bu yıl ise yüzde 27'ye yükseldiğini ifade etti.
Türkiye'nin gelecek dönem hedefini açıklayan Bolat, "Geçen yıl bu rakamı yüzde 26'ya yükselttik. Bu yıl yüzde 27'lik bir pay var. İslam ülkeleriyle dış ticareti ve ekonomik ilişkileri geliştirme politikası çerçevesinde 2028 sonuna kadar İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin Türkiye'nin toplam ticaretindeki payını yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.
İSLAM ÜLKELERİYLE TİCARET 136,5 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ
Türkiye'nin İİT üyesi ülkelerle gerçekleştirdiği yıllık dış ticaretin geçen yıl 136,5 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, bu yılın ilk 10 ayında ise ticaret hacminin 122,8 milyar dolar olduğunu açıkladı.
Bolat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10'luk artış yaşandığını belirterek, İslam ülkeleri arasında sanayi, tarım ve hizmetler sektörlerinde ticaretin artırılmasını, karşılıklı yatırımların ve üretim faaliyetlerinin geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi.
HAK 147 KURULUŞA AKREDİTASYON YETKİSİ VERDİ
Helal Akreditasyon Kurumunun çalışmalarına da değinen Bolat, 2017 yılında kurulan kurumun, SMIIC tarafından geliştirilen helal standartlarını uyguladığını belirtti.
Suriye'nin de SMIIC'e üye olmasıyla toplam üye ve gözlemci ülke sayısının 49'a ulaştığını kaydeden Bolat, bu sayının yakında 50'ye çıkabileceğini söyledi.
Türkiye'deki helal akreditasyon çalışmalarına ilişkin rakamları da paylaşan Bolat, şu bilgileri verdi:
"HAK, bugüne kadar kuruluşlardan 270 tane akreditasyon belgesi konusunda başvuru almıştır. Yapılan incelemelerden ve denetimlerden sonra 147 kuruluşa akreditasyon belgesi verme yetkisi vermiştir. HAK'tan belgelendirme sertifikası almış kuruluşların verdiği tam 3 bin helal sertifika HAK'ın akreditasyon güvencesi kapsamındadır."
HELAL EXPO'YA 25 ÜLKEDEN 225 FİRMA KATILIYOR
12. Dünya Helal Zirvesi kapsamında düzenlenen Helal Expo 2026'ya ilişkin bilgileri de paylaşan Bolat, fuara 25 ülkeden 225 firmanın katıldığını açıkladı.
Katılımcı firmaların 153'ünün Türkiye'den, 72'sinin ise diğer ülkelerden geldiğini belirten Bolat, bu yıl en az 35 bin ziyaretçi beklediklerini söyledi. Geçen yıl fuarı 31 bin 800 kişinin ziyaret ettiğini hatırlattı.
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI İMZALANDI
Zirvenin açılış töreninin ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve protokol üyelerinin katılımıyla fuarın açılış kurdelesi kesildi. Bolat, fuar alanındaki stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Etkinlik kapsamında Helal Akreditasyon Kurumu ile Vietnam Standartlar, Metroloji ve Kalite Komisyonu arasında işbirliği anlaşması imzalandı. SMIIC ile Vietnam'ın ilgili kurumu arasında da anlaşmaya varıldı.
Ayrıca SMIIC ile Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Helal Endüstri Geliştirme Merkezi, Suudi Helal Merkezi ile Kırgız Cumhuriyeti ve Katar Ticaret Odası ile Dünya Helal Zirvesi Konseyi arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı.
Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde Ticaret Bakanlığımız koordinasyonunda düzenlenen 12. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo'nun açılışını gerçekleştirdik. "Sürdürülebilir Helal Ekonomi: İsrafın Azaltılması, Büyümenin Teşvik Edilmesi" temasıyla düzenlenen Zirve ve Expo'da, küresel helal ekonomisinin sunduğu fırsatları, Türkiye'nin üretim ve ihracat potansiyelini ve İslam ülkeleri arasındaki ticari iş birliğinin geliştirilmesini ele aldık. 📍 25 ülkeden 225 firma ile 11 ülke milli pavilyonunun yer aldığı organizasyon; uluslararası ticari bağlantıların kurulması, yeni iş birliklerinin geliştirilmesi ve firmalarımızın küresel pazarlara ulaşması açısından önemli bir platform niteliği taşıyor. 📍 2 milyarı aşan Müslüman nüfusun oluşturduğu tüketici kitlesi, küresel helal ekonomisinin büyümesinde önemli bir potansiyel sunuyor. İslami finans hariç helal sektörlerdeki tüketici harcamaları 2024 yılında 2,6 trilyon dolara ulaşırken, 2029 yılında 3,6 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor. 📍 İslami finans varlıkları 6 trilyon dolara ulaşırken, helal ekonomisi gıdanın yanı sıra kozmetik, ilaç, turizm, moda, lojistik ve finans gibi pek çok sektörü kapsayan geniş bir ekonomik ekosisteme dönüşüyor. 📍 Türkiye ekonomisi 2026 yılının ikinci çeyreği itibarıyla yıllıklandırılmış bazda 1,7 trilyon doları aşan millî gelirle tarihî zirvesine ulaşmıştır. Mal ihracatımız 2025 yılında 273,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş; 2026 yılının Ocak-Ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre %5,5 artışla 236,8 milyar dolara yükselmiştir. 📍 İİT üyesi ülkeler arasındaki ticaret hacmi 979 milyar dolara ulaşmış, Türkiye'nin İİT ülkeleriyle toplam ticareti 2025 yılında 136,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılının ilk 10 ayında ise bu ticaret %10 artışla 122,8 milyar dolara ulaşmıştır. İİT ülkelerinin ihracatımızdaki payını 2028 yılı itibarıyla %30'a çıkarma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 📍 Helal ticaretin gelişmesinde ortak standartlar, güvenilir belgelendirme ve akreditasyon sistemleri büyük önem taşıyor. SMIIC tarafından bugüne kadar 81 standart yayımlanmış, bunların 21'i doğrudan helal sektörüyle ilgili olup 85 standart geliştirme çalışması devam etmektedir. 📍 Helal Akreditasyon Kurumumuz (HAK), bugüne kadar 270 akreditasyon başvurusu almış, 147 akreditasyon kararı vermiş ve dünya genelinde yaklaşık 3.000 helal sertifikayı akreditasyon güvencesi kapsamına almıştır. 📍 Helal ekonomisinin büyümesini; israfın azaltılması, kaynakların verimli kullanılması, sürdürülebilir üretim, çevreye duyarlı teknolojiler ve güvenilir tedarik zincirleriyle birlikte ele alıyoruz. Helal ekonominin yalnızca ticaret hacmiyle değil; üretime, yatırıma, istihdama ve toplumsal refaha sağladığı katkıyla da değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. #TürkiyeYüzyılı'nda, güçlü üretim altyapımız, dinamik özel sektörümüz, gelişmiş lojistik kabiliyetlerimiz ve uluslararası ticaretteki tecrübemizle küresel helal ekonomisinde daha etkin bir rol üstlenmeyi, firmalarımızın uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmayı ve İİT üyesi ülkelerle ticari ve ekonomik iş birliğimizi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. 12. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo'nun ülkelerimiz, firmalarımız ve tüm sektör paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyor; organizasyona katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) November 25, 2026