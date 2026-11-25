Helal ekonomisinin artık yalnızca gıda sektörüyle sınırlı olmadığını vurgulayan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun yanı sıra helal ekonomisinde de dev adımlarla ilerleme olduğunu görüyoruz. Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de biz Müslümanlara verdiği bir emir olarak helal ve güzel tüketmek konusunda ödevlerimiz var. Helal konusu artık gıdadan kozmetiğe, ilaca, sağlığa, turizme, lojistik ve finans sektörleri gibi geniş alana yayılmış bulunmaktadır. Son dönemde İslam dünyasında helal akreditasyon kuruluşları arasında ortak standartların geliştirilmesi, işbirliğinin güçlendirilmesi ve bu kuruluşların çatı bir teşkilat altında toplanması yönünde kayda değer çalışmalar yürütülüyor."

Bolat, gıda, turizm, tekstil, ilaç, kozmetik, medya ve eğlence gibi sektörleri kapsayan küresel helal ekonomi tüketim hacminin 2024 yılında yüzde 7 artışla 2,6 trilyon dolara ulaştığını bildirdi. Helal tüketim harcamalarının 1,5 trilyon dolarlık bölümünü gıda ürünlerinin oluşturduğunu belirten Bolat, İslami finans sektörünün büyüklüğünün ise 6 trilyon dolara ulaştığını kaydetti.